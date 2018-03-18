إغلاق مراكز اقتراع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة بموسكو

أغلقت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية في موسكو وباقي أقاليم روسيا، أبوابها أمام الناخبين باستثناء مركز إقليم "كالينينجراد" في أقصى غرب روسيا، الذي سيغلق أبوابه بعد نصف ساعة تقريبا.

وستبدأ عملية فرز الأصوات على الفور في تمام التاسعة مساء بتوقيت موسكو، الثامنة بتوقيت القاهرة، وإعلان النتائج الأولية بمناطق الشرق الأقصى الروسية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بموسكو تجاوزت نحو 50%، بينما كانت في الشيشان أكثر من 70%، وفي عموم روسيا تتجاوز الـ 60%.

وبشكل عام كان الإقبال على الانتخابات في الشرق الأقصى الروسي وشمال القوقاز الأكبر حتى الآن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.