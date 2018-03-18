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الوطن

خلال اتصال مع "أنستاسيادس".. السيسي يشيد بعلاقات التعاون مع قبرص

منذ 18 دقيقة
كتب: سماح حسن
خلال اتصال مع "أنستاسيادس".. السيسي يشيد بعلاقات التعاون مع قبرص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه جرى خلال الاتصال بحث سبل دعم العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، حيث أعرب الرئيس القبرصي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدما بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد من جانبه قوة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

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