الجالية المصرية بالأردن: توافد أعداد كبيرة من الناخبين في اليوم الأخير

واصل أبناء الجالية المصرية في الأردن، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير من انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، ملوحين بالأعلام المصرية، ومرددين الهتافات الداعمة للوطن.

وقال عادل جابر أمين الاتحاد العام للجالية المصرية بالأردن، إن السفارة تشهد توافد أعداد كبيرة من المصريين قبل ما يقارب الساعة من غلق بابا الاقتراع، متوقعًا زيادة الأعداد خلال اللحظات المقبلة.

وأضاف جابر لـ"الوطن" أن الأردن على مدار اليومين الماضيين حققت مشهدا غير مسبوق أشاد به الجميع، حيث حولت الانتخابا ت إلى عرس ديمقراطي من خلال الاحتفال على وقع الأغاني الوطنية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.