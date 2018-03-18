سفير مصر بالأردن: المصريون أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والتحدي

أكد طارق عادل سفير مصر لدى الأردن، أن أبناء وبنات الجالية المصرية بالمملكة، ممن عانوا مشقة الوصول من مختلف المدن والمحافظات الأردنية، أثبتوا أنهم على مستوى الحدث وواعين لأهمية المشاركة في الاستحقاق المهم.

وقال السفير طارق عادل، في تصريح خاص لمراسل وكالة "أ ش أ" بعمان اليوم، إن المصريين بمشاركتهم القوية والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، فوتوا الفرصة على كل من حاولوا التقليل من شأن الانتخابات الرئاسية والاصطياد في المياه العكرة، وأرسلوا بمشاركتهم أبلغ الرسائل ليس فقط لأشقائهم في الداخل المصري بل وأيضا للعالم أجمع، بأنهم على قدر المسئولية والتحدي لاستمرار العمل من أجل النهوض بالوطن.

وتوجه السفير طارق عادل بالشكر لكل من أدلى بصوته في الانتخابات بعد أن توافدت أعداد غفيرة من المصريين على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة بعمان للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

كما توجه بالشكر للسلطات الأردنية لتعاونها وتنسيقها مع السفارة المصرية بعمان لتأمين مقر اللجنة الانتخابية، وتنظيم عملية دخول وخروج أبناء الجالية، مما أسهم في خروج الانتخابات بالصورة اللائقة التي تعكس حضارة الشعب المصري.

وشكر السفير طارق عادل، كذلك، أعضاء السفارة كافة، والمصريين الذين تطوعوا للمساعدة في تنظيم هذا الحدث المهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.