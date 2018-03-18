"الأهلي": عبد الله السعيد أخبر حسام غالي فقط بتوقيعه للزمالك

قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، إن عبدالله السعيد مدد عقده مع النادي الأهلي، ولم يجدده، وتم توثيق العقود في اتحاد الكرة.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن عبدالله السعيد لم يخبر النادي الِأهلي بتوقيعه للزمالك.

وتابع المتحدث باسم النادي الأهلي، أن عبدالله السعيد بعد تمديد تعاقده أخبر حسام غالي فقط بأنه وقع لنادي الزمالك.

وفي هذا السياق علق خالد أبوبكر على الأزمة قائلا: "لو شفت عبدالله السعيد قوله عيب اللي أنت عملته ده ميصحش".