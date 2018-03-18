بدء فرز أصوات الناخبين في لبنان

أٌغلقت صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية بسفارة مصر في العاصمة اللبنانية بيروت، وبدأ سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، ومستشارو السفارة في فرز الأصوات ومراجعة الكشوف الانتخابية.

وكانت عملية الانتخابات الرئاسية بدأت في كل سفارات وقنصليات مصر بالخارج منذ أمس الأول الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.