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الوطن

أحمد موسى لـ"بوتين": "مبروك سيادة الرئيس.. أنت رجل قوي"

منذ 18 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أحمد موسى لـ"بوتين": "مبروك سيادة الرئيس.. أنت رجل قوي"

فلاديمير بوتين

استعرض الإعلامي أحمد موسى مجموعة من اللقطات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية الروسية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا الرجل من الشخصيات البارزة القوية في المجتمع الدولي، وهو شخصية حاسمة ومؤثرة"، لافتا أن العلاقات المصرية الروسية تعد من أقوى العلاقات على المستوى الدولي.

وتابع موسى: "الرجل يدلي بصوته الانتخابي بكل ثقة، هو واثق من نفسه ومن شعبيته لدى الشعب الروسي وبنقوله من الوقت مبروك سيادة الرئيس، انت رجل قوي".

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