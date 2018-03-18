سفارة مصر بالأردن تبدأ فرز أصوات الناخبين بالانتخابات الرئاسية

أغلقت السفارة المصرية بعمان والقنصلية المصرية بالعقبة، أبواب لجنتيهما الانتخابيتين، في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية؛ طبقًا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وبدأت - فور إغلاق باب التصويت - عملية فرز الأصوات وعدها.

وشهدت اللجنة الانتخابية في الأردن، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إقبالًا كبيرًا من أبناء وبنات الجالية المصرية في المملكة، الذين توافدوا على مقري اللجنتين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات ومباشرة حقهم الدستوري، حيث مرت العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

وأكد طارق عادل سفير مصر لدى الأردن، أن أبناء وبنات الجالية المصرية بالمملكة الذين عانوا مشقة الوصول من مختلف المدن والمحافظات الأردنية، أثبتوا أنهم على مستوى الحدث وواعين لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

وقال عادل، في تصريح خاص لمراسل "أ ش أ" بعمان اليوم، إن المصريين بمشاركتهم القوية والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، فوتوا الفرصة على كل من حاولوا التقليل من شأن الانتخابات الرئاسية والاصطياد في المياه العكرة، بأنهم أرسلوا بمشاركتهم أبلغ الرسائل ليس فقط لأشقائهم في الداخل المصري بل وأيضًا للعالم أجمع، بأنهم على قدر المسئولية والتحدي لاستمرار العمل من أجل النهوض بالوطن.

وتوجه عادل بالشكر لكل من أدلى بصوته في الانتخابات بعد أن توافدت أعداد غفيرة من المصريين على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة بعمان للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.