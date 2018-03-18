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الوطن

برلماني يطالب النائب العام بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في مقتل "مريم"

منذ 8 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني يطالب النائب العام بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في مقتل "مريم"

مريم عبدالسلام

أكد محمد الغول، عضو مجلس النواب، أن كل مؤسسات الدولة مُطالبة بالقيام بدورها في أزمة الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، ضحية الاعتداء بالضرب والسحل من قبل 10 أفارقة في بريطانيا. 

وقال الغول في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن البرلمان يُرسل وفدًا لمقابلة بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني لإعلامهم بتفاصيل الحادث، مضيفًا أن وزارة الخارجية المصرية يجب أن تطلب من السفير الإنجليزي بالقاهرة ردًا رسميًا حول ملابسات الحادث.

وطالب عضو مجلس النواب، النائب العام بتشكيل لجنة متخصصة من القضاة وضباط الشرطة المتخصصين في الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث، مثلما حدث في قضية جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي قُتل في القاهرة.

وتابع الغول: "مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام سيتولى التحقيق في القضية لضمان الحصول على نتائج سريعة وعادلة من أجل القصاص من قتلة مريم". 

وأردف الغول: "الإهمالة الطبي كان السبب الآخر لمقتل الطالبة المصرية، ولهذا سنسعى وراء محاسبة الأطباء والمستشفى وهيئة التمريض المسؤولة عن الواقعة".

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