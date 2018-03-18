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الوطن

نائب وزير المالية: الشعب المصري بطل المرحلة لأنه تحمل إجراءات جريئة

منذ 21 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
نائب وزير المالية: الشعب المصري بطل المرحلة لأنه تحمل إجراءات جريئة

محمد معيط

قال محمد معيط، نائب وزير المالية، اليوم، إن الإجراءات المتخذة، في الفترة الماضية، كانت جريئة وصعبة على الشعب المصري، مؤكدا أن "الشعب هو بطل المرحلة لأنه هو من تحمل كل ذلك".

 وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تسعى لتصحيح المسار، حتى لا يعاني الأجيال القادمة من التدهور وزيادة الدين العام.

وتابع نائب وزير المالية، أن هناك مؤشرات تشير إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مؤكدا أن "قرار تعويم الجنيه أثر بشكل كبير في سعر الدولار وجعله ينخفض".

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