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الوطن

مصطفى بكري: علينا الوقوف خلف الجيش بالمشاركة في الانتخابات

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مصطفى بكري: علينا الوقوف خلف الجيش بالمشاركة في الانتخابات

مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه سعيد بالروح الحماسية الموجودة لدى المصريين في الخارج والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن كل من لم يشارك فرط في حقة الدستوري.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج " حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، أنه لا يدعو المواطنين لانتخاب شخص بعينه، ولكن الشعب المصري لديه قدر كبير من الوعي، مشيدًا بتصويت 47% من المواطنين في روسيا بساعات مبكرة من أول أيام الانتخابات الرئاسية هناك.

وتابع: "إحنا في نفس الخندق مع الجنود والضباط اللي بيحاربوا في سيناء، يجب أن نقف خلف جيشنا بالنزول في الانتخابات".

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