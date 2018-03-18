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الوطن

الفيضانات تعزل بلدات عديدة في كرواتيا

منذ 20 دقيقة
كتب: أ ف ب
الفيضانات تعزل بلدات عديدة في كرواتيا

صورة أرشيفية

عُزل 600 شخص يقيمون في بلدات تقع في منطقة في وسط كرواتيا، الأحد بسبب فياضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج، كما قالت السلطات علما بأن مناطق أخرى قد تتأثر في الأيام المقبلة.

وغمرت مياه نهر ليكا الذي ارتفع منسوبه الخميس، سهلا واسعا في منطقة كوسيني على بعد 180 كلم جنوب زغرب. وبات الوصول إلى بلدات عدة متعذرا إلا بالقوارب.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وأرسلت فرق مسعفين وقوات تدخل إلى المكان لتزويد السكان باللازم كما قالت وكالة الأنباء الكرواتية.

وقال جوسو زيفكوفيتش المسؤول عن أجهزة الانقاذ لتلفزيون نوفا "منسوب المياه لا يزال يرتفع بالنسبة الى يوم امس. لدينا اليوم مزيد من القوارب لمساعدة السكان".

ولكن لم تحصل عمليات إجلاء وانتقل سكان الى منازل جيرانهم بعد ان غرقت مساكنهم تحت المياه.

وقال جوسو زيفكوفيتش المسؤول الاخر عن اجهزة الانقاذ "ننقل الاغذية والبنزين والعلف للحيوانات".

وتوقف مد هذه البلدات بالكهرباء تفاديا لاي اضرار.

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