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الوطن

عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: "بنكتب التاريخ بحروف من ضلمة"

منذ 8 دقيقة
كتب: شريف حسين
عمرو أديب عن هزيمة الزمالك: "بنكتب التاريخ بحروف من ضلمة"

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، وخروجه من البطولة الكونفدرالية بركلات الترجيح.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم" على قناة "ON E"، إن إثيوبيا قررت تشغيل مولدين كهربائيين على سبيل التجربة في سد النهضة، وهو ما يجب أن نراقبه"ولكن اللي طمني النهاردة بجد هزيمة الزمالك النهاردة دي ممكن تؤدي لإنهم مايركبوش باقي المولدات في المعاد.. وعشان الشعب الإثيوبي يحب شقيقه المصري، قررنا نسعد الشعب الإثيوبي مرتين، مرة هناك ومرة هنا لما اتغلبنا تاني".

وشدد على أن هزيمة الزمالك اليوم تاريخية "سيسطرها التاريخ بأحرف من ضلمة"، متابعا "مدرب وغيرنا، لعيبة وبدلنا، أرض وغيرنا، جمهور وجبنا".

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