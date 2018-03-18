جبر: وزير التجارة الألماني استشهد بالسيسي في أحد المؤتمرات الاقتصادية

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رئيس الجامعة الألمانية الدكتور أشرف منصور، روى له أحد المواقف التي تثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ونجاح الرئيس السيسي في فترته الأولى كرئيس.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن رئيس الجامعة الألمانية كان في أحد المؤتمرات الاقتصادية في ألمانيا بحضور عدد من الدول الأوروبية الكبرى، واستشهد وزير التجارة الألماني بالرئيس عبد الفتاح السيسي في النجاح الاقتصادي، متابعا: "قالهم معدلاتكم بطيئة جدا نجبلكم عبد الفتاح السيسي".