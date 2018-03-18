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الوطن

مقتل 17 شخصا في عاصفة استوائية بمدغشقر

منذ 10 دقيقة
كتب: أ ف ب
مقتل 17 شخصا في عاصفة استوائية بمدغشقر

صورة أرشيفية

قتل 17 شخصًا عندما ضربت عاصفة استوائية قوية مدغشقر، بحسب إحصاء رسمي نشر اليوم.

ورافقت العاصفة "الياكيم" رياح بسرعة 105 كم/ساعة، عندما ضربت شمال شرق الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي الجمعة، وانتقلت الى الساحل الشرقي.

وأعلن مكتب إدارة الكوارث في البلاد عدد القتلى، وقال إن 15 ألف شخص تضرروا من العاصفة.

وتعرضت مدغشقر، التي تعتبر من أفقر بلدان العالم، لأربعين اعصارًا وعاصفة استوائية خلال السنوات العشر الماضية.

وفي يناير تسبب الاعصار "آفا" بمقتل 51 شخصًا، وفي مارس من العام الماضي قتل 78 شخصًا في الإعصار "ايناو".

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