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الوطن

انتهاء تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة في أوروبا وبدء الفرز

منذ 20 دقيقة
كتب: أ ش أ
انتهاء تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة في أوروبا وبدء الفرز

المصريون في الخارج

أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات في البلدان الأوروبية، في الساعة التاسعة من مساء، اليوم الأحد، بالتوقيت المحلى.

وتبدأ على الفور عملية فرز أصوات المصريين الذين حرصوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية على التوافد على مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، انطلاقا من شعورهم الوطني والتصميم على المساهمة بإيجابية في تشكيل الحياة السياسية بأرض الوطن.

وشهدت السفارات والقنصليات في العواصم والمدن الأوروبية في اليوم الثالث والأخير إقبالا كبيرا من جانب أبناء الجاليات المصرية الذين رسموا لوحة وطنية خالصة، بالمشاركة بكثافة ومن جانب جميع الأعمار وبشكل عائلي في الانتخابات ليؤكدوا للعالم ارتباط المواطن المصري بأم الدنيا مهما بعدت المسافات ومهما طالت سنوات الغربة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية تصويت المصريين بالخارج بإغلاق صناديق الاقتراع بقنصلية مصر بلوس انجلوس على الساحل الغربي للولايات المتحدة في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي السادسة من صباح الاثنين بتوقيت القاهرة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

 

المصريون بالخارج يصوتون في انتخابات الرئاسة

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بدء تصويت المصريين في فرنسا باليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة

بدء تصويت المصريين في فرنسا باليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة
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بث مباشر| فعاليات تصويت المصريين بالخارج لليوم الثالث

بث مباشر| فعاليات تصويت المصريين بالخارج لليوم الثالث
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عاجل| فتح لجان التصويت في سلطنة عمان باليوم الثالث من الانتخابات

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عاجل| فتح لجان التصويت في الإمارات لليوم الثالث
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عاجل| فتح لجان التصويت للمصريين في الهند لليوم الثالث

عاجل| فتح لجان التصويت للمصريين في الهند لليوم الثالث
بالصور| توافد المصريين المقيمين بنيوزلندا للتصويت في اليوم الثالث

بالصور| توافد المصريين المقيمين بنيوزلندا للتصويت في اليوم الثالث
سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": اليوم الثاني كان الأكثر مشاركة

سفير مصر بنيوزلندا لـ"الوطن": اليوم الثاني كان الأكثر مشاركة
"المجتمع المصري بهولندا": المصريون على قلب رجل واحد في الانتخابات

"المجتمع المصري بهولندا": المصريون على قلب رجل واحد في الانتخابات
عاجل| تصويت المصريين في اليوم الثالث للانتخابات في 4 دول

عاجل| تصويت المصريين في اليوم الثالث للانتخابات في 4 دول
الجبالي: توقعت مشاركة كبيرة للجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات

الجبالي: توقعت مشاركة كبيرة للجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات
قنصل مصر بملبورن يثني على جهود الكنيسة القبطية في حشد المواطنين

قنصل مصر بملبورن يثني على جهود الكنيسة القبطية في حشد المواطنين
رياض لـ"الوطن": إقبال الجالية في أستراليا على التصويت فاق التوقعات

رياض لـ"الوطن": إقبال الجالية في أستراليا على التصويت فاق التوقعات
سفير مصر بالكويت: إقبال منقطع النظير ومشهد الجالية المصرية مشرف

سفير مصر بالكويت: إقبال منقطع النظير ومشهد الجالية المصرية مشرف
"المصريين بهولندا": أعداد المصوتين ضعف المشاركين في الانتخابات الماضية

"المصريين بهولندا": أعداد المصوتين ضعف المشاركين في الانتخابات الماضية
عزيز عن مضايقات "الإخوان" للناخبين في بريطانيا: صوتنا كان عالي عليهم

عزيز عن مضايقات "الإخوان" للناخبين في بريطانيا: صوتنا كان عالي عليهم
مندوب حملة السيسي بسيدني لـ"الوطن": الإقبال يتزايد في اليوم الثالث

مندوب حملة السيسي بسيدني لـ"الوطن": الإقبال يتزايد في اليوم الثالث
6 مشاهد تظهر تحدي المصريين بالخارج للثلوج خلال تصويتهم في الانتخابات

6 مشاهد تظهر تحدي المصريين بالخارج للثلوج خلال تصويتهم في الانتخابات
بالفيديو| بين الزغاريد والحلوى.. هكذا حضر الأجانب انتخابات المصريين

بالفيديو| بين الزغاريد والحلوى.. هكذا حضر الأجانب انتخابات المصريين
"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت

"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت
عاجل| فتح باب التصويت لليوم الثالث بكوريا الجنوبية واليابان

عاجل| فتح باب التصويت لليوم الثالث بكوريا الجنوبية واليابان
مصرية بـ"فيينا": البرد القارس لم يمنعنا من التصويت.. وشاركنا بالآلاف

مصرية بـ"فيينا": البرد القارس لم يمنعنا من التصويت.. وشاركنا بالآلاف
غرفة عمليات وزارة الهجرة تستجيب لـ 270 استفسارا

غرفة عمليات وزارة الهجرة تستجيب لـ 270 استفسارا
سفير مصر بهولندا: "ناخب ترك زوجته بالمستشفى وذهب للإدلاء بصوته"

سفير مصر بهولندا: "ناخب ترك زوجته بالمستشفى وذهب للإدلاء بصوته"
رغم الجليد.. المصريون بـ"أوكرانيا" يواصلون الإدلاء بأصواتهم

رغم الجليد.. المصريون بـ"أوكرانيا" يواصلون الإدلاء بأصواتهم
بالصور| حصاد اليوم الثاني لانتخابات المصريين في 4 دول إفريقية

بالصور| حصاد اليوم الثاني لانتخابات المصريين في 4 دول إفريقية
سفارة مصر بأستراليا تفتح أبوابها لإدلاء الناخبين بأصواتهم لليوم الثالث

سفارة مصر بأستراليا تفتح أبوابها لإدلاء الناخبين بأصواتهم لليوم الثالث
سفير مصر بروسيا: سعيد بتصويت الطلاب المصريين في الانتخابات الرئاسية

سفير مصر بروسيا: سعيد بتصويت الطلاب المصريين في الانتخابات الرئاسية
بالصور| المصريون في بنجلادش يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بالصور| المصريون في بنجلادش يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر بالرياض: السعودية وفرت عربات إسعاف أمام اللجان

سفير مصر بالرياض: السعودية وفرت عربات إسعاف أمام اللجان
"المصريين الأحرار" بكندا: مشاركة كثيفة بالتصويت رغم برودة الطقس

"المصريين الأحرار" بكندا: مشاركة كثيفة بالتصويت رغم برودة الطقس
نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال على المشاركة وكويتية تطلب التصويت للسيسي

نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال على المشاركة وكويتية تطلب التصويت للسيسي
رئيس الجالية المصرية بروسيا: الانتخابات طعنة في ظهر المقاطعين

رئيس الجالية المصرية بروسيا: الانتخابات طعنة في ظهر المقاطعين
سفير مصر بالكويت: الكثافة التصويتية بالانتخابات اليوم أكبر منها بالأمس

سفير مصر بالكويت: الكثافة التصويتية بالانتخابات اليوم أكبر منها بالأمس
مصريون بالسويد يروون كواليس 5 ساعات سفر وسط الثلوج للتصويت بالانتخابات

مصريون بالسويد يروون كواليس 5 ساعات سفر وسط الثلوج للتصويت بالانتخابات
بالفيديو| الجالية المصرية بأستراليا: "جينا النهاردة نصوت علشان بلدنا"

بالفيديو| الجالية المصرية بأستراليا: "جينا النهاردة نصوت علشان بلدنا"
سفير مصر بلندن: أفراد الجالية جنود على الجبهة لتحقيق صالح الوطن

سفير مصر بلندن: أفراد الجالية جنود على الجبهة لتحقيق صالح الوطن
«السلفية» تحشد أنصارها بالخليج للمشاركة وأساقفة الكنيسة يتقدمون صفوف الناخبين

«السلفية» تحشد أنصارها بالخليج للمشاركة وأساقفة الكنيسة يتقدمون صفوف الناخبين
تزايد الإقبال أبرز المشاهد.. حصاد ثاني أيام انتخابات المصريين بالخارج

تزايد الإقبال أبرز المشاهد.. حصاد ثاني أيام انتخابات المصريين بالخارج
بالفيديو| على أنغام "بشرة خير".. المصريون ينتخبون في قبرص

بالفيديو| على أنغام "بشرة خير".. المصريون ينتخبون في قبرص
إعلامية عن فيديو لطوابير الناخبين في الإمارات: "حاجة تفرح"

إعلامية عن فيديو لطوابير الناخبين في الإمارات: "حاجة تفرح"
بالفيديو| المصريون بالخارج يهتفون للسيسي في طوابير الانتخابات

بالفيديو| المصريون بالخارج يهتفون للسيسي في طوابير الانتخابات
عمرو أديب: المصريون بالخارج لا يقلوا وطنية عن محمد صلاح

عمرو أديب: المصريون بالخارج لا يقلوا وطنية عن محمد صلاح
ناخب بلندن يكشف محاولة إخوانية لعرقلة التصويت: غلطوا فينا مردناش عليهم

ناخب بلندن يكشف محاولة إخوانية لعرقلة التصويت: غلطوا فينا مردناش عليهم
بعد محاولتهم تعطيل سير الانتخابات بلندن.. أحمد موسى: "دول كلاب البنا"

بعد محاولتهم تعطيل سير الانتخابات بلندن.. أحمد موسى: "دول كلاب البنا"
سفارة مصر بنيوزلندا تفتح أبوابها لإدلاء الناخبين بأصواتهم لليوم الثالث

سفارة مصر بنيوزلندا تفتح أبوابها لإدلاء الناخبين بأصواتهم لليوم الثالث
بالفيديو| المصريون في الخارج يرقصون على أغنية "يا حبيبتي يا مصر"

بالفيديو| المصريون في الخارج يرقصون على أغنية "يا حبيبتي يا مصر"
إقبال متزايد على التصويت فى ثانى أيام «انتخابات الرئاسة» فى الخارج.. واستفزازات إخوانية للناخبين فى «لندن»

إقبال متزايد على التصويت فى ثانى أيام «انتخابات الرئاسة» فى الخارج.. واستفزازات إخوانية للناخبين فى «لندن»
عمرو أديب: "أنا طماع وعاوز مشاركة أكتر من المصرين بالخارج"

عمرو أديب: "أنا طماع وعاوز مشاركة أكتر من المصرين بالخارج"
بالفيديو| السفير المصري بأمريكا يساعد مٌسنة في الإدلاء بصوتها

بالفيديو| السفير المصري بأمريكا يساعد مٌسنة في الإدلاء بصوتها
جمال شقرة: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات تعبر عن عبقريتهم

جمال شقرة: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات تعبر عن عبقريتهم
إقبال كثيف للناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بباريس

إقبال كثيف للناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بباريس
سفارة مصر في الكويت تبقي اللجان مفتوحة بعد التاسعة لاستيعاب الناخبين

سفارة مصر في الكويت تبقي اللجان مفتوحة بعد التاسعة لاستيعاب الناخبين
اتحاد المصريين بهولندا: الناخبون أصروا على التصويت رغم برودة الطقس

اتحاد المصريين بهولندا: الناخبون أصروا على التصويت رغم برودة الطقس
"مصر السلام": المصريون في الخارج حريصون على المشاركة بصنع مستقبلهم

"مصر السلام": المصريون في الخارج حريصون على المشاركة بصنع مستقبلهم
"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا

"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا
أحمد موسى للناخبين المصريين بالخارج: "رفعتوا روحنا المعنوية"

أحمد موسى للناخبين المصريين بالخارج: "رفعتوا روحنا المعنوية"
سفير مصر لدى كازاخستان: توافد غير مسبوق للمصريين في انتخابات الرئاسة

سفير مصر لدى كازاخستان: توافد غير مسبوق للمصريين في انتخابات الرئاسة
سفير مصر بألمانيا: مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات "أمر ملفت"

سفير مصر بألمانيا: مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات "أمر ملفت"
انتهاء اليوم الثاني لتصويت المصريين بالأردن في الانتخابات الرئاسية

انتهاء اليوم الثاني لتصويت المصريين بالأردن في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر بفرنسا: سوء الطقس بباريس لم يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم

سفير مصر بفرنسا: سوء الطقس بباريس لم يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم
سفير مصر بالكويت: استمرار التصويت لكثافة الناخبين داخل حرم السفارة

سفير مصر بالكويت: استمرار التصويت لكثافة الناخبين داخل حرم السفارة
"سهير" تتحدى إعاقتها والبرد القارص بالسويد: "مانمتش الليل عشان أنتخب"

"سهير" تتحدى إعاقتها والبرد القارص بالسويد: "مانمتش الليل عشان أنتخب"
مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر

مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر
سفير مصر بإيطاليا: مشاركة كبيرة من الشباب في العملية الانتخابية

سفير مصر بإيطاليا: مشاركة كبيرة من الشباب في العملية الانتخابية
قنصل مصر بدبي: كبار السن أصروا على المشاركة في الانتخابات اليوم

قنصل مصر بدبي: كبار السن أصروا على المشاركة في الانتخابات اليوم
سفير مصر بواشنطن: لم أشاهد مثل الانتخابات الحالية طوال 36 عاما من عملي

سفير مصر بواشنطن: لم أشاهد مثل الانتخابات الحالية طوال 36 عاما من عملي
سليمان: بعض الناخبين لم يصوتوا في نيويورك بسبب عناوين منازلهم

سليمان: بعض الناخبين لم يصوتوا في نيويورك بسبب عناوين منازلهم
بالفيديو| زغاريد ناخبات مصريات أمام لجنة اقتراع في أيرلندا

بالفيديو| زغاريد ناخبات مصريات أمام لجنة اقتراع في أيرلندا
سفير مصر بالكويت: مسنة تبلغ من العمر 98 عاما شاركت في الانتخابات

سفير مصر بالكويت: مسنة تبلغ من العمر 98 عاما شاركت في الانتخابات
بالفيديو| كويتية تطلب التصويت للسيسي: "بالحب مش بالجنسية"

بالفيديو| كويتية تطلب التصويت للسيسي: "بالحب مش بالجنسية"
سفير مصر بألمانيا: نسب مشاركة المصريين بالانتخابات تدعو للفخر

سفير مصر بألمانيا: نسب مشاركة المصريين بالانتخابات تدعو للفخر
وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات "تخرس كل الألسنة"

وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات "تخرس كل الألسنة"
"الهجرة": خصصنا 4 أرقام ساخنة لاستقبال استفسارات المصريين في الخارج

"الهجرة": خصصنا 4 أرقام ساخنة لاستقبال استفسارات المصريين في الخارج
وزير الهجرة تكشف مجريات اليوم الثاني للتصويت بالخارج: "مشهد جميل"

وزير الهجرة تكشف مجريات اليوم الثاني للتصويت بالخارج: "مشهد جميل"
سفير مصر بواشنطن: ألغينا فترة الراحة بالسفارة احتراما للناخبين

سفير مصر بواشنطن: ألغينا فترة الراحة بالسفارة احتراما للناخبين
مشاركة المصريين بالخارج تسطر فصولا من ديمقراطية الدستور الوطني

مشاركة المصريين بالخارج تسطر فصولا من ديمقراطية الدستور الوطني
سفير مصر بواشنطن: ما فعله المصريون لم تشهده أي انتخابات بالعالم

سفير مصر بواشنطن: ما فعله المصريون لم تشهده أي انتخابات بالعالم
مصري بالسعودية يقطع 1600 كيلومتر للتصويت: "إتغدينا من كشري أبو طارق"

مصري بالسعودية يقطع 1600 كيلومتر للتصويت: "إتغدينا من كشري أبو طارق"
سفير مصر بـ"واشنطن": المصريون حولوا الانتخابات إلى فرحة واحتفالية

سفير مصر بـ"واشنطن": المصريون حولوا الانتخابات إلى فرحة واحتفالية
بالفيديو| السفير المصري بلندن ينفي تحرش "الإرهابية" بالناخبين

بالفيديو| السفير المصري بلندن ينفي تحرش "الإرهابية" بالناخبين
خالد أبو بكر عن مشاركة المصريين في الخارج: "بص شوف المصري بيعمل إيه"

خالد أبو بكر عن مشاركة المصريين في الخارج: "بص شوف المصري بيعمل إيه"
السفير المصري بلندن: عملية التصويت لا تستغرق أكثر من 3 ثوانٍ

السفير المصري بلندن: عملية التصويت لا تستغرق أكثر من 3 ثوانٍ
بعثة الجامعة العربية تتابع الانتخابات الرئاسية المصرية في الأردن

بعثة الجامعة العربية تتابع الانتخابات الرئاسية المصرية في الأردن
سفير مصر بعمان: العاملون بالشركات المصرية سيصوتون بالانتخابات غدا

سفير مصر بعمان: العاملون بالشركات المصرية سيصوتون بالانتخابات غدا
سفير مصر بالسعودية: مظاهر فرح من الأسر والأطفال خلال التصويت

سفير مصر بالسعودية: مظاهر فرح من الأسر والأطفال خلال التصويت
"المشاركة في الانتخابات واجب وطني".. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية

"المشاركة في الانتخابات واجب وطني".. ندوة بمركز إعلام غرب الإسكندرية
سفيرنا بإنجلترا: أعضاء "الإرهابية" أقلية في بريطانيا.. والإعلام يضخمهم

سفيرنا بإنجلترا: أعضاء "الإرهابية" أقلية في بريطانيا.. والإعلام يضخمهم
سفير مصر في جنوب إفريقيا: مصريون حضروا للتصويت من أماكن بعيدة

سفير مصر في جنوب إفريقيا: مصريون حضروا للتصويت من أماكن بعيدة
مؤسسة سيدات مصر: الإخوان حاولوا تشوية المشهد الانتخابي بلندن وفشلوا

مؤسسة سيدات مصر: الإخوان حاولوا تشوية المشهد الانتخابي بلندن وفشلوا
قنصل مصر بجدة: "المواطن بياخد دقيقتين ونص بس علشان ينتخب"

قنصل مصر بجدة: "المواطن بياخد دقيقتين ونص بس علشان ينتخب"
مسؤول بسفارة مصر بجنوب إفريقيا: الإقبال زاد الضعف رغم الأمطار الغزيرة

مسؤول بسفارة مصر بجنوب إفريقيا: الإقبال زاد الضعف رغم الأمطار الغزيرة
سفير مصر بالأردن: حضور مكثف للمصريين في اليوم الثاني للانتخابات

سفير مصر بالأردن: حضور مكثف للمصريين في اليوم الثاني للانتخابات
سفارة مصر بـ"موسكو": طلاب قضوا يوما ونصف سفر للتصويت في الانتخابات

سفارة مصر بـ"موسكو": طلاب قضوا يوما ونصف سفر للتصويت في الانتخابات
بالفيديو| حبا في مصر.. أميرة بحرينية توزع التمر والقهوة على الناخبين

بالفيديو| حبا في مصر.. أميرة بحرينية توزع التمر والقهوة على الناخبين
خبير يوضح أسباب اختفاء تظاهرات "الإخوان الإرهابية" بالانتخابات

خبير يوضح أسباب اختفاء تظاهرات "الإخوان الإرهابية" بالانتخابات
برلماني: تصويت المصريين بالخارج صفعة قوية للمتآمرين

برلماني: تصويت المصريين بالخارج صفعة قوية للمتآمرين
بالصور والفيديو| الأسرة المصرية بالانتخابات.. "فرحة وتصويت ووطنية"

بالصور والفيديو| الأسرة المصرية بالانتخابات.. "فرحة وتصويت ووطنية"
غرفة عمليات "الهجرة" ترصد إقبالا كبيرا من المصريين على صناديق الاقتراع

غرفة عمليات "الهجرة" ترصد إقبالا كبيرا من المصريين على صناديق الاقتراع
"القوى العاملة": "احتفالات وكرنفالات" أمام لجان التصويت بالإمارات

"القوى العاملة": "احتفالات وكرنفالات" أمام لجان التصويت بالإمارات
صور| "زي جنودنا".. شرطي إماراتي يساعد مسنة مصرية للتصويت بالانتخابات

صور| "زي جنودنا".. شرطي إماراتي يساعد مسنة مصرية للتصويت بالانتخابات
الليلة.. مكرم في "الطريق إلى الاتحادية" للتتحدث عن الانتخابات بالخارج

الليلة.. مكرم في "الطريق إلى الاتحادية" للتتحدث عن الانتخابات بالخارج
سفير مصر ببريطانيا: المصريون حرصوا على التصويت رغم برودة الطقس

سفير مصر ببريطانيا: المصريون حرصوا على التصويت رغم برودة الطقس
المصريون بسويسرا يصوتون في انتخابات الرئاسة لليوم الثاني

المصريون بسويسرا يصوتون في انتخابات الرئاسة لليوم الثاني
"المتحدة لحقوق الإنسان": نسبة مشاركة المصريين بالخارج وصلت لـ40%

"المتحدة لحقوق الإنسان": نسبة مشاركة المصريين بالخارج وصلت لـ40%
بالفيديو| مصريون بنيويورك يصلون إلى اللجان مبكرا: "حبا في مصر والسيسي"

بالفيديو| مصريون بنيويورك يصلون إلى اللجان مبكرا: "حبا في مصر والسيسي"
"بيت العيلة" بلندن: وقفة للإخوان استعانت بأجانب للاعتداء على الناخبين

"بيت العيلة" بلندن: وقفة للإخوان استعانت بأجانب للاعتداء على الناخبين
الناخبات المصريات بالأردن: صوتنا أمانة لاختيار رئيس يليق بمصر ومكانتها

الناخبات المصريات بالأردن: صوتنا أمانة لاختيار رئيس يليق بمصر ومكانتها
"الوطنية للانتخابات": الكويت والسعودية والإمارات الأكثر تصويتا

"الوطنية للانتخابات": الكويت والسعودية والإمارات الأكثر تصويتا
امتلاء حرم السفارة المصرية بالكويت بالناخبين وامتداد الطوابير للسفارات

امتلاء حرم السفارة المصرية بالكويت بالناخبين وامتداد الطوابير للسفارات
نائب وزير الخارجية: الكويت والسعودية والإمارات الأكثر تصويتا

نائب وزير الخارجية: الكويت والسعودية والإمارات الأكثر تصويتا
سفير مصر بلندن: المصريون يتوافدون على لجان الانتخابات رغم البرد القارس

سفير مصر بلندن: المصريون يتوافدون على لجان الانتخابات رغم البرد القارس
بالصور| أطفال المصريين بالخارج يعرفون طريقهم للديمقراطية أمام اللجان

بالصور| أطفال المصريين بالخارج يعرفون طريقهم للديمقراطية أمام اللجان
بالصور| مصريون يشاركون في "العرس الانتخابي" بتركيا

بالصور| مصريون يشاركون في "العرس الانتخابي" بتركيا
بالصور| "صوت مصر بالخارج": إقبال حاشد في روما مقارنة بأمس

بالصور| "صوت مصر بالخارج": إقبال حاشد في روما مقارنة بأمس
تحدي وحب ووعي.. ذوو الإعاقة بمقدمة ماراثون الانتخابات: المعاق هو المقاطع

تحدي وحب ووعي.. ذوو الإعاقة بمقدمة ماراثون الانتخابات: المعاق هو المقاطع
إجراءات توعوية وجولات مستمرة.. وزارة الهجرة في أول استحقاق رئاسي لها

إجراءات توعوية وجولات مستمرة.. وزارة الهجرة في أول استحقاق رئاسي لها
برلماني: المصريون شاركوا بكثافة في انتخابات الخارج رغم الجو السيء

برلماني: المصريون شاركوا بكثافة في انتخابات الخارج رغم الجو السيء
"الوطن" تحصل على أول صورة لبطاقة تصويت لصالح موسى مصطفى بالانتخابات

"الوطن" تحصل على أول صورة لبطاقة تصويت لصالح موسى مصطفى بالانتخابات
"عمليات الهجرة" تستقبل 211 استفسارا عن الانتخابات من المصريين بالخارج

"عمليات الهجرة" تستقبل 211 استفسارا عن الانتخابات من المصريين بالخارج
"التعليم العالي": إقبال طلاب البعثات في الخارج على الانتخابات

"التعليم العالي": إقبال طلاب البعثات في الخارج على الانتخابات
بالفيديو| مسنة على كرسي متحرك تفتتح ثاني أيام التصويت في نيويورك

بالفيديو| مسنة على كرسي متحرك تفتتح ثاني أيام التصويت في نيويورك
السفارة المصرية بالسويد تنشر صور الناخبين في استكهولم

السفارة المصرية بالسويد تنشر صور الناخبين في استكهولم
حملة مواطن تشيد بنسب المشاركة في الخارج وتطالب المصريين بالحشد

حملة مواطن تشيد بنسب المشاركة في الخارج وتطالب المصريين بالحشد
بالصور| توافد المواطنين على السفارة بإيطاليا للمشاركة بالانتخابات

بالصور| توافد المواطنين على السفارة بإيطاليا للمشاركة بالانتخابات
حمدي لوزا: تلقينا تقارير بانتظام العملية الانتخابية بالخارج

حمدي لوزا: تلقينا تقارير بانتظام العملية الانتخابية بالخارج
بالصور| رغم الأمطار.. تزايد أعداد المشاركين في الانتخابات بفرنسا

بالصور| رغم الأمطار.. تزايد أعداد المشاركين في الانتخابات بفرنسا
رضيعة برفقة أبيها يمسكان بورقة الاقتراع.. و"الجالية": أصغر مصرية تنتخب

رضيعة برفقة أبيها يمسكان بورقة الاقتراع.. و"الجالية": أصغر مصرية تنتخب
بالصور| بعثة "طائرة الأهلي" تدلي بصوتها في بولندا

بالصور| بعثة "طائرة الأهلي" تدلي بصوتها في بولندا
"الوطنية للانتخابات": التصويت يجرى بصورة منتظمة دون مشكلات

"الوطنية للانتخابات": التصويت يجرى بصورة منتظمة دون مشكلات
بالصور| على كراسي متحركة.. كبار السن والمرضى أمام اللجان في الكويت

بالصور| على كراسي متحركة.. كبار السن والمرضى أمام اللجان في الكويت
بالفيديو| المصريون يتوافدون على القنصلية العامة في نيويورك للتصويت

بالفيديو| المصريون يتوافدون على القنصلية العامة في نيويورك للتصويت
برلماني: المصريون توافدوا على سفارة باريس رغم كثافة الأمطار للتصويت

برلماني: المصريون توافدوا على سفارة باريس رغم كثافة الأمطار للتصويت
برلماني عن "انتخابات الخارج": الشعب المصري لا يخذل بلده أبدا

برلماني عن "انتخابات الخارج": الشعب المصري لا يخذل بلده أبدا
بالصور| مصريون يدلون بأصواتهم بتركيا في اليوم الثاني للانتخابات

بالصور| مصريون يدلون بأصواتهم بتركيا في اليوم الثاني للانتخابات
رغم الإقبال الكبير.. شائعات الإخوان عن التصويت بالانتخابات: كذب وفبركة

رغم الإقبال الكبير.. شائعات الإخوان عن التصويت بالانتخابات: كذب وفبركة
بالصور| المصريون يتحدون الطقس السيئ ويحتشدون أمام اللجان بإيطاليا

بالصور| المصريون يتحدون الطقس السيئ ويحتشدون أمام اللجان بإيطاليا
بالفيديو والصور| "زغرودة" مصرية ببرلين.. والتصويت 5 أضعاف أمس

بالفيديو والصور| "زغرودة" مصرية ببرلين.. والتصويت 5 أضعاف أمس
مصريون في الأردن عن الانتخابات الرئاسية: "عٌرس ديمقراطي"

مصريون في الأردن عن الانتخابات الرئاسية: "عٌرس ديمقراطي"
"الهجرة": حافلات لنقل الناخبين من المنطقة الشرقية للرياض بالسعودية

"الهجرة": حافلات لنقل الناخبين من المنطقة الشرقية للرياض بالسعودية
بالصور| توافد الناخبين في الإمارات.. وظهور لافت للنساء وكبار السن

بالصور| توافد الناخبين في الإمارات.. وظهور لافت للنساء وكبار السن
رئيس قطاع الأخبار: تغطية خاصة للانتخابات في الخارج على ماسبيرو

رئيس قطاع الأخبار: تغطية خاصة للانتخابات في الخارج على ماسبيرو
وزيرة الهجرة: الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج ستفوق انتخابات 2014

وزيرة الهجرة: الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج ستفوق انتخابات 2014
إعلامية كويتية تشيد بمشاركة المصريين في الانتخابات: صورة مهيبة ومبكية

إعلامية كويتية تشيد بمشاركة المصريين في الانتخابات: صورة مهيبة ومبكية
سفير مصر بألمانيا يرحب بالناخبين.. وزوجته تدعو المواطنين للتصويت: واجب

سفير مصر بألمانيا يرحب بالناخبين.. وزوجته تدعو المواطنين للتصويت: واجب
بالفيديو| المصري يضع بصمته الشعبية في ساحات السفارات.. «رقص وتحطيب وأكلة كشري»

بالفيديو| المصري يضع بصمته الشعبية في ساحات السفارات.. «رقص وتحطيب وأكلة كشري»
نائب عن الجيزة: تصويت المصريين في الخارج بكثافة يثبت أصالة الشعب

نائب عن الجيزة: تصويت المصريين في الخارج بكثافة يثبت أصالة الشعب
رئيس "تضامن النواب": تصويت المصريين بالخارج رصاصة في قلب كل خائن

رئيس "تضامن النواب": تصويت المصريين بالخارج رصاصة في قلب كل خائن
برلماني: مصريو الخارج أبهروا العالم.. و50 مليون ناخب جاهزون بالداخل

برلماني: مصريو الخارج أبهروا العالم.. و50 مليون ناخب جاهزون بالداخل
نائبة: مشاركة المصريين في الكويت بكثافة فخر ورسالة تؤكد حبهم لوطنهم

نائبة: مشاركة المصريين في الكويت بكثافة فخر ورسالة تؤكد حبهم لوطنهم
"المصريين الأحرار" يشيد بجهود سفارة مصرية في جدة لتسهيل عملية التصويت

"المصريين الأحرار" يشيد بجهود سفارة مصرية في جدة لتسهيل عملية التصويت
في يوم إجازتهم.. أكثر الدول المتوقع ارتفاع المشاركة بها في الانتخابات

في يوم إجازتهم.. أكثر الدول المتوقع ارتفاع المشاركة بها في الانتخابات
بالصور| إقبال كثيف للمصريين على القنصلية في سيدني للإدلاء بأصواتهم

بالصور| إقبال كثيف للمصريين على القنصلية في سيدني للإدلاء بأصواتهم
سفير مصر لدى الكويت يتفقد منطقة تجمع الناخبين في الجزيرة الخضراء

سفير مصر لدى الكويت يتفقد منطقة تجمع الناخبين في الجزيرة الخضراء
بالفيديو| رغم تساقط الثلوج.. الجالية المصرية بالصين تشارك في التصويت

بالفيديو| رغم تساقط الثلوج.. الجالية المصرية بالصين تشارك في التصويت
برلماني: مشاركة المصريين بالخارج رد على المؤامرات الخارجية

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج رد على المؤامرات الخارجية
بعد قليل.. ندوة عن سمير فريد في مهرجان الأقصر للسينما

بعد قليل.. ندوة عن سمير فريد في مهرجان الأقصر للسينما
مكرم توجه بتوفير حافلات للمصريين بالسعودية لنقلهم إلى مقرات الاقتراع

مكرم توجه بتوفير حافلات للمصريين بالسعودية لنقلهم إلى مقرات الاقتراع
مصري مسن يتحدى المرض ويصوت في الكويت: "مش مهم أرجع بيتي تاني"

مصري مسن يتحدى المرض ويصوت في الكويت: "مش مهم أرجع بيتي تاني"
"نقل النواب": مشاركة المصريين بالخارج بروفة للانتخابات في الداخل

"نقل النواب": مشاركة المصريين بالخارج بروفة للانتخابات في الداخل
الطلاب المصريون في روسيا يقطعون آلاف الكيلو مترات للمشاركة في التصويت

الطلاب المصريون في روسيا يقطعون آلاف الكيلو مترات للمشاركة في التصويت
الليلة.. تغطية خاصة للانتخابات الروسية من موسكو في "رأي عام"

الليلة.. تغطية خاصة للانتخابات الروسية من موسكو في "رأي عام"
بالفيديو| المصريون يحتشدون للتصويت في الكويت: "تسلم الأيادي"

بالفيديو| المصريون يحتشدون للتصويت في الكويت: "تسلم الأيادي"
وزيرة الهجرة تنشر صورة فتاة مصابة بـ"انتخابات كندا": لا يوقفكم شيء

وزيرة الهجرة تنشر صورة فتاة مصابة بـ"انتخابات كندا": لا يوقفكم شيء
بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان
بالصور| أساقفة الكنيسة يشاركون في الانتخابات بالخارج

بالصور| أساقفة الكنيسة يشاركون في الانتخابات بالخارج
سفارة مصر في صربيا تشكر أبناء الجالية المشاركون بانتخابات الرئاسة

سفارة مصر في صربيا تشكر أبناء الجالية المشاركون بانتخابات الرئاسة
بالصور| مئات المصريين يحتشدون أمام السفارة في دبي للإدلاء بأصواتهم

بالصور| مئات المصريين يحتشدون أمام السفارة في دبي للإدلاء بأصواتهم
بالصور| المئات يتوافدون على اللجان الانتخابية في أوكرانيا

بالصور| المئات يتوافدون على اللجان الانتخابية في أوكرانيا
بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات
خالد عبد العزيز: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات مبهرة

خالد عبد العزيز: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات مبهرة
رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة
سفير مصر بالخرطوم: إقبال متزايد من الجالية على المشاركة في الانتخابات

سفير مصر بالخرطوم: إقبال متزايد من الجالية على المشاركة في الانتخابات
مساعد رئيس "الوفد": المصريون بالخارج قدموا صورة مشرفة لمصر أمام العالم

مساعد رئيس "الوفد": المصريون بالخارج قدموا صورة مشرفة لمصر أمام العالم
مسؤول حملة مواطن: توافد ضخم للمصريين بالكويت لانتخاب رئيس الجمهورية

مسؤول حملة مواطن: توافد ضخم للمصريين بالكويت لانتخاب رئيس الجمهورية
بالصور| هيفاء أبوغزالة تتفقد اللجان الانتخابية بسفارة مصر في الأردن

بالصور| هيفاء أبوغزالة تتفقد اللجان الانتخابية بسفارة مصر في الأردن
علاء والي: المصريون بالخارج أبهروا العالم في عرسهم الانتخابي

علاء والي: المصريون بالخارج أبهروا العالم في عرسهم الانتخابي
مكرم تصل "عمليات الهجرة" لمتابعة سير اليوم الثاني للانتخابات

مكرم تصل "عمليات الهجرة" لمتابعة سير اليوم الثاني للانتخابات
وحدة وفرحة.. عمرو ومايكل يسافران من السعودية للبحرين: علشان مستقبل مصر

وحدة وفرحة.. عمرو ومايكل يسافران من السعودية للبحرين: علشان مستقبل مصر
نشرة الانتخابات الرئاسية| طوابير المصريين أمام اللجان في اليوم الثاني

نشرة الانتخابات الرئاسية| طوابير المصريين أمام اللجان في اليوم الثاني
برلماني: رسالة المصريين في الخارج واضحة لكل من حاول تشويه صورة مصر

برلماني: رسالة المصريين في الخارج واضحة لكل من حاول تشويه صورة مصر
"عمليات الهجرة" تستجيب لـ190 استفسارا عن انتخابات المصريين بالخارج

"عمليات الهجرة" تستجيب لـ190 استفسارا عن انتخابات المصريين بالخارج
راعي الكنيسة المصرية بالكويت: مشاركتنا في الانتخابات واجب مقدس

راعي الكنيسة المصرية بالكويت: مشاركتنا في الانتخابات واجب مقدس
بالصور| "الهجرة": إقبال كثيف من الجالية المصرية بالسعودية على التصويت

بالصور| "الهجرة": إقبال كثيف من الجالية المصرية بالسعودية على التصويت
بعثة النادي الأهلي للكرة الطائرة تدلي بصوتها في الانتخابات ببولندا

بعثة النادي الأهلي للكرة الطائرة تدلي بصوتها في الانتخابات ببولندا
بالصور| أشرف عبدالباقي يدلي بصوته في الانتخابات بجدة

بالصور| أشرف عبدالباقي يدلي بصوته في الانتخابات بجدة
سفير مصر بأستراليا: ارتفاع نسبة التصويت في اليوم الثاني للانتخابات

سفير مصر بأستراليا: ارتفاع نسبة التصويت في اليوم الثاني للانتخابات
سفير مصر بماليزيا: بعض الناخبين قطعوا ساعتين ونصف بالطائرة للتصويت

سفير مصر بماليزيا: بعض الناخبين قطعوا ساعتين ونصف بالطائرة للتصويت
بالصور| العشرات يتوافدون على لجان التصويت بقطر في ثاني أيام الانتخابات

بالصور| العشرات يتوافدون على لجان التصويت بقطر في ثاني أيام الانتخابات
طيار مصري يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة أثناء الترانزيت باليابان

طيار مصري يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة أثناء الترانزيت باليابان
السفارة المصرية بنيوزيلاندا تنشر صورة لأصغر جالية في العالم

السفارة المصرية بنيوزيلاندا تنشر صورة لأصغر جالية في العالم
بالصور| استمرار إقبال المصريين على التصويت في جدة

بالصور| استمرار إقبال المصريين على التصويت في جدة
"المصريين بالخارج": المصريون لديهم رغبة كبيرة في المشاركة بالانتخابات

"المصريين بالخارج": المصريون لديهم رغبة كبيرة في المشاركة بالانتخابات
"ممثل الجالية المصرية بفرنسا": انتخابات المصريين بالخارج "عُرس"

"ممثل الجالية المصرية بفرنسا": انتخابات المصريين بالخارج "عُرس"
سفير مصر بالأردن: تصويت المصريين بالخارج بجواز السفر أو الرقم القومي

سفير مصر بالأردن: تصويت المصريين بالخارج بجواز السفر أو الرقم القومي
سفير مصر في إيطاليا: انتخابات المصريين بالخارج "كرنفال"

سفير مصر في إيطاليا: انتخابات المصريين بالخارج "كرنفال"
سفير مصر في إيطاليا: عائلات كاملة في طوابير الانتخابات

سفير مصر في إيطاليا: عائلات كاملة في طوابير الانتخابات
سفير مصر بالكويت: مد فترة التصويت في اللجان إذا استدعى الأمر

سفير مصر بالكويت: مد فترة التصويت في اللجان إذا استدعى الأمر
سفير مصر بمسقط لـ"الوطن": تصويت المصريين ملحمة وطنية في حب بلدهم

سفير مصر بمسقط لـ"الوطن": تصويت المصريين ملحمة وطنية في حب بلدهم
سفير مصر بالإمارات: الناخبون ينظمون احتفالية في حب بلدهم

سفير مصر بالإمارات: الناخبون ينظمون احتفالية في حب بلدهم
سفير مصر بجدة: الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت مبشرة

سفير مصر بجدة: الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت مبشرة
سفير مصر في الأردن: إقبال كبير على التصويت وسعادة شديدة بين الناخبين

سفير مصر في الأردن: إقبال كبير على التصويت وسعادة شديدة بين الناخبين
بالصور| بدء اقتراع المصريين بالكويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

بالصور| بدء اقتراع المصريين بالكويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
المصريون بالخارج: رسالة فخر للعالم فى انتخابات الرئاسة

المصريون بالخارج: رسالة فخر للعالم فى انتخابات الرئاسة
في انتخابات الخارج.. أسرة تسافر بالطائرة لتنتخب ومصري لأب أسترالي يصوت

في انتخابات الخارج.. أسرة تسافر بالطائرة لتنتخب ومصري لأب أسترالي يصوت
سفير مصر بماليزيا: توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

سفير مصر بماليزيا: توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
عاجل| بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالأردن

عاجل| بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالأردن
احتشاد الناخبين أمام سفارة مصر بالكويت قبل فتح صناديق انتخابات الرئاسة

احتشاد الناخبين أمام سفارة مصر بالكويت قبل فتح صناديق انتخابات الرئاسة
وزيرة الهجرة: الإخوان بالسعودية دعوا للمقاطعة وكان الرد بكثافة التصويت

وزيرة الهجرة: الإخوان بالسعودية دعوا للمقاطعة وكان الرد بكثافة التصويت
"عمليات الهجرة" تواصل عملها في متابعة سير العملية الانتخابية بالخارج

"عمليات الهجرة" تواصل عملها في متابعة سير العملية الانتخابية بالخارج
وزيرة الهجرة: المرأة المصرية متصدرة مشهد التصويت في الخارج

وزيرة الهجرة: المرأة المصرية متصدرة مشهد التصويت في الخارج
وزيرة الهجرة: المصريون يصوتون في قطر بـ"الأعلام والزغاريد"

وزيرة الهجرة: المصريون يصوتون في قطر بـ"الأعلام والزغاريد"
بالصور| سفيرا مصر في البرازيل والأرجنتين يصوتان في الانتخابات

بالصور| سفيرا مصر في البرازيل والأرجنتين يصوتان في الانتخابات
مكرم: كل المصريين بالخارج لهم حق الانتخاب حتى أصحاب "الهجرة غير شرعية"

مكرم: كل المصريين بالخارج لهم حق الانتخاب حتى أصحاب "الهجرة غير شرعية"
وزيرة الهجرة: هناك تكاتف وحرص من المصريين في الخارج على الانتخاب

وزيرة الهجرة: هناك تكاتف وحرص من المصريين في الخارج على الانتخاب
مكرم: اليوم سيشهد كثافات في تصويت المصريين بالخارج بالدول الغربية

مكرم: اليوم سيشهد كثافات في تصويت المصريين بالخارج بالدول الغربية
نشرة الانتخابات الرئاسية| مسنة تبلغ 96 عاما تشارك في التصويت بأستراليا

نشرة الانتخابات الرئاسية| مسنة تبلغ 96 عاما تشارك في التصويت بأستراليا
هاني عازر: حافلات ستنقل الناخبين في ألمانيا للمشاركة في التصويت

هاني عازر: حافلات ستنقل الناخبين في ألمانيا للمشاركة في التصويت
عاجل| فتح لجان التصويت في سلطنة عمان لليوم الثاني

عاجل| فتح لجان التصويت في سلطنة عمان لليوم الثاني
عاجل| فتح لجان التصويت في الإمارات لليوم الثاني

عاجل| فتح لجان التصويت في الإمارات لليوم الثاني
المشرف على انتخابات الخارج: كثافة في الكويت والرياض وجدة ودبي وأبو ظبي

المشرف على انتخابات الخارج: كثافة في الكويت والرياض وجدة ودبي وأبو ظبي
سفير مصر بلندن: مشاركة المصريين في بريطانيا رسالة لوسائل الإعلام

سفير مصر بلندن: مشاركة المصريين في بريطانيا رسالة لوسائل الإعلام
تصويت المصريين في موريشيوس وأرمينيا بالانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين في موريشيوس وأرمينيا بالانتخابات الرئاسية
سفير مصر في الفلبين لـ"الوطن": إقبال الجالية على التصويت "ممتاز"

سفير مصر في الفلبين لـ"الوطن": إقبال الجالية على التصويت "ممتاز"
"محمد صلاح" يظهر في تصويت الجالية المصرية بأمريكا في انتخابات الرئاسة

"محمد صلاح" يظهر في تصويت الجالية المصرية بأمريكا في انتخابات الرئاسة
بالصور| الجالية المصرية في لوس أنجلوس تصوت في انتخابات الرئاسة

بالصور| الجالية المصرية في لوس أنجلوس تصوت في انتخابات الرئاسة
بدء تصويت المصريين بأفغانستان وباكستان في الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين بأفغانستان وباكستان في الانتخابات الرئاسية
عاجل| فتح لجان التصويت في الهند لليوم الثاني

عاجل| فتح لجان التصويت في الهند لليوم الثاني
بالصور| المصريون في بنجلاديش يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بالصور| المصريون في بنجلاديش يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
بالصور| المصريون بأستراليا يشاركون بكثافة في اليوم الثاني للانتخابات

بالصور| المصريون بأستراليا يشاركون بكثافة في اليوم الثاني للانتخابات
فتح لجان التصويت في الصين وماليزيا والفلبين وسنغافورة لليوم الثاني

فتح لجان التصويت في الصين وماليزيا والفلبين وسنغافورة لليوم الثاني
تصويت المصريين بميانمار وإندونيسيا في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

تصويت المصريين بميانمار وإندونيسيا في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة
عاجل| تصويت المصريين في اليوم الثاني للانتخابات بفيتنام وتايلاند

عاجل| تصويت المصريين في اليوم الثاني للانتخابات بفيتنام وتايلاند
"حب الوطن": المشاركة بكثافة تؤكد ابتعاد رواد "فيسبوك" عن الواقع

"حب الوطن": المشاركة بكثافة تؤكد ابتعاد رواد "فيسبوك" عن الواقع
نائلة فاروق: المصريون بالخارج رفعوا اسم مصر عاليا في انتخابات الرئاسة

نائلة فاروق: المصريون بالخارج رفعوا اسم مصر عاليا في انتخابات الرئاسة
بالصور| أطفال ومسنون وذوو إعاقة.. حكاية أول أيام الانتخابات بالسعودية

بالصور| أطفال ومسنون وذوو إعاقة.. حكاية أول أيام الانتخابات بالسعودية
قنصل مصر بملبورن بأستراليا: مسنة تبلغ 96 عاما شاركت في التصويت أمس

قنصل مصر بملبورن بأستراليا: مسنة تبلغ 96 عاما شاركت في التصويت أمس
سفير مصر بنيوزيلندا يتوقع زيادة أعداد الناخبين يومي العطلة الأسبوعية

سفير مصر بنيوزيلندا يتوقع زيادة أعداد الناخبين يومي العطلة الأسبوعية
"صوت الشعب": المصريون يعيشون صحوة.. وسيصوتون بكثافة أكبر في الانتخابات

"صوت الشعب": المصريون يعيشون صحوة.. وسيصوتون بكثافة أكبر في الانتخابات
خبير اقتصادي: تصويت المصريين بالخارج بكثافة بمثابة "دفن للإخوان"

خبير اقتصادي: تصويت المصريين بالخارج بكثافة بمثابة "دفن للإخوان"
سفير مصر في أستراليا: الكنائس توفر وسائل انتقال للمشاركة في التصويت

سفير مصر في أستراليا: الكنائس توفر وسائل انتقال للمشاركة في التصويت
قنصل مصر بنيويورك: توافد ملحوظ أمس وتوقع بزيادة الناخبين اليوم

قنصل مصر بنيويورك: توافد ملحوظ أمس وتوقع بزيادة الناخبين اليوم
بالصور| يغنون ويرفعون العلم.. مشاهد لحضور أطفال مصر في انتخابات الخارج

بالصور| يغنون ويرفعون العلم.. مشاهد لحضور أطفال مصر في انتخابات الخارج
بالفيديو| سفير مصر بماليزيا يحتفل مع الناخبين بـ"تورتة وحاجة سقعة"

بالفيديو| سفير مصر بماليزيا يحتفل مع الناخبين بـ"تورتة وحاجة سقعة"
فتح باب التصويت لليوم الثاني بكوريا الجنوبية واليابان

فتح باب التصويت لليوم الثاني بكوريا الجنوبية واليابان
جابر القرموطي: الدولة تبتسم بعد سنوات عجاف

جابر القرموطي: الدولة تبتسم بعد سنوات عجاف
انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية في برلين

انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية في برلين
رئيس "الصداقة المصرية- الأسترالية" لـ"الوطن": الجالية احتشدت للتصويت

رئيس "الصداقة المصرية- الأسترالية" لـ"الوطن": الجالية احتشدت للتصويت
هبة هجرس: ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون بقوة في الانتخابات بالخارج

هبة هجرس: ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون بقوة في الانتخابات بالخارج
نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال كبير من المصريين بالخارج على التصويت

نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال كبير من المصريين بالخارج على التصويت
"المصريين بالخارج": إقبال الناخبين فاق التوقعات خلال أول أيام التصويت

"المصريين بالخارج": إقبال الناخبين فاق التوقعات خلال أول أيام التصويت
وزيرة الهجرة: الدولة تفاعلت مع المصريين في الخارج

وزيرة الهجرة: الدولة تفاعلت مع المصريين في الخارج
أسامة كمال مشيدا بكثافة الناخبين بالخارج: "الطوابير امتدت في حب مصر"

أسامة كمال مشيدا بكثافة الناخبين بالخارج: "الطوابير امتدت في حب مصر"
سفير مصر في اليابان: لا شكاوى في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

سفير مصر في اليابان: لا شكاوى في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية
بالأرقام.. خريطة اللجان الفرعية لانتخابات المصريين المقيمين في الخارج

بالأرقام.. خريطة اللجان الفرعية لانتخابات المصريين المقيمين في الخارج
خطوات الانتخاب: طابور فتصويت و«صورة قدام اللجنة»

خطوات الانتخاب: طابور فتصويت و«صورة قدام اللجنة»
حملة «موسى»: نتواصل مع مندوبينا فى الخارج لتذليل أى عقبات

حملة «موسى»: نتواصل مع مندوبينا فى الخارج لتذليل أى عقبات
الجالية المصرية بإيطاليا: نتوقع زيادة التصويت 250% الأيام المقبلة

الجالية المصرية بإيطاليا: نتوقع زيادة التصويت 250% الأيام المقبلة
سفيرة مصر بالبحرين: لم نتلق أي شكوى في اليوم الأول من الانتخابات

سفيرة مصر بالبحرين: لم نتلق أي شكوى في اليوم الأول من الانتخابات
سفير مصر في تشاد: إقبال المصريين على لجان الاقتراع للتصويت غير متوقع

سفير مصر في تشاد: إقبال المصريين على لجان الاقتراع للتصويت غير متوقع
المصريات يتصدرن المشهد بـ«الزغاريد والأغانى والأعلام»

المصريات يتصدرن المشهد بـ«الزغاريد والأغانى والأعلام»
داليا زيادة: القارئ الإلكتروني أغلق الباب أمام التلاعب في الانتخابات

داليا زيادة: القارئ الإلكتروني أغلق الباب أمام التلاعب في الانتخابات
«الوطنية»: الكويت والإمارات والسعودية الأكثر إقبالاً و«لوزا»: لا معوقات لتصويت المصريين فى قطر وتركيا

«الوطنية»: الكويت والإمارات والسعودية الأكثر إقبالاً و«لوزا»: لا معوقات لتصويت المصريين فى قطر وتركيا
اتحاد المصريين بفرنسا: إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بالانتخابات

اتحاد المصريين بفرنسا: إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بالانتخابات
سفير مصر بلندن: "المصريين خدوا إجازات مخصوص للتصويت في الانتخابات"

سفير مصر بلندن: "المصريين خدوا إجازات مخصوص للتصويت في الانتخابات"
"المصريون في قطر": إقبال قوي.. ومنع وصول الأتوبيسات "غير متعمد"

"المصريون في قطر": إقبال قوي.. ومنع وصول الأتوبيسات "غير متعمد"
سفير مصر بالأردن: المرأة ظهرت بشكل واضح في اليوم الأول من الانتخابات

سفير مصر بالأردن: المرأة ظهرت بشكل واضح في اليوم الأول من الانتخابات
داليا زيادة: المرأة بطلة اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج

داليا زيادة: المرأة بطلة اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج
بالصور| إقبال الشباب وكبار السن للتصويت بالانتخابات الرئاسية في كندا

بالصور| إقبال الشباب وكبار السن للتصويت بالانتخابات الرئاسية في كندا
مصريون فى سوريا واليمن يتمنون المشاركة لكن «مفيش لجان»

مصريون فى سوريا واليمن يتمنون المشاركة لكن «مفيش لجان»
حملات «السيسى»: مشاركة واسعة فى جميع العواصم

حملات «السيسى»: مشاركة واسعة فى جميع العواصم
سفارة مصر بالأردن تغلق لجان التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة

سفارة مصر بالأردن تغلق لجان التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة
المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة يتمسكون بالمشاركة

المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة يتمسكون بالمشاركة
اليوم الأول لـ«التصويت بالخارج»: طوابير الناخبين تجهض دعوات المقاطعة

اليوم الأول لـ«التصويت بالخارج»: طوابير الناخبين تجهض دعوات المقاطعة
فتح لجان التصويت بالسفارة المصرية في نيوزيلندا لليوم الثاني

فتح لجان التصويت بالسفارة المصرية في نيوزيلندا لليوم الثاني
أبو عجيلة: وكالة أنباء عالمية رفضت تصوير كثافة المشاركين بالانتخابات

أبو عجيلة: وكالة أنباء عالمية رفضت تصوير كثافة المشاركين بالانتخابات
حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
سفير مصر في جنوب إفريقيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

سفير مصر في جنوب إفريقيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
أعلام وورود.. 8 صور تٌلخص أول أيام انتخابات المصريين بالخارج

أعلام وورود.. 8 صور تٌلخص أول أيام انتخابات المصريين بالخارج
بالصور| مشاهير لم تمنعهم الغربة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بالصور| مشاهير لم تمنعهم الغربة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية
انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بروسيا

انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بروسيا
برلماني: المتآمرون على مصر لن ينعموا بالنوم بعد مشاركة المصريين بكثافة

برلماني: المتآمرون على مصر لن ينعموا بالنوم بعد مشاركة المصريين بكثافة
برلماني: المصريون ردوا الجميل لمصر بالمشاركة المكثفة في الانتخابات

برلماني: المصريون ردوا الجميل لمصر بالمشاركة المكثفة في الانتخابات
سفير مصر بكندا: إقبال كثيف وتوفير حافلات لنقل الناخبين

سفير مصر بكندا: إقبال كثيف وتوفير حافلات لنقل الناخبين
سفير مصر بالإمارات: الناخبون تواجدوا أمام اللجان منذ الـ7 صباحا

سفير مصر بالإمارات: الناخبون تواجدوا أمام اللجان منذ الـ7 صباحا
حملة موسى مصطفى: المصريون فاجأوا الجميع برسالة "شديدة الوطنية"

حملة موسى مصطفى: المصريون فاجأوا الجميع برسالة "شديدة الوطنية"
سفير مصر في تونس: نتواصل مع المواطنين عبر "واتس آب" لحثهم على المشاركة

سفير مصر في تونس: نتواصل مع المواطنين عبر "واتس آب" لحثهم على المشاركة
المنظمة "المسكونية" بسويسرا: أعداد الناخبين جيدة ونتوقع زيادة الإقبال

المنظمة "المسكونية" بسويسرا: أعداد الناخبين جيدة ونتوقع زيادة الإقبال
محمد الجمل: أتوقع تزايد أعداد المشاركين في الانتخابات مع مرور الوقت

محمد الجمل: أتوقع تزايد أعداد المشاركين في الانتخابات مع مرور الوقت
أيمن القفاص: تلقيت مكالمة من مواطن عمره 97 عاما حزين لعدم المشاركة

أيمن القفاص: تلقيت مكالمة من مواطن عمره 97 عاما حزين لعدم المشاركة
"الخارجية": لا معوقات أمام مشاركة المصريين بقطر في الانتخابات

"الخارجية": لا معوقات أمام مشاركة المصريين بقطر في الانتخابات
سفير مصر بالدنمارك: منبهر من مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

سفير مصر بالدنمارك: منبهر من مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات
محمد الجمل: مشاركة المصريين بالانتخابات تدل على ثقتهم بالنظام

محمد الجمل: مشاركة المصريين بالانتخابات تدل على ثقتهم بالنظام
وكيل البرلمان يشكر المصريين في الخارج على دورهم الوطني اليوم

وكيل البرلمان يشكر المصريين في الخارج على دورهم الوطني اليوم
المغربي: الصحف الأجنبية تعجبت من كثافة مشاركة المصريين بالانتخابات

المغربي: الصحف الأجنبية تعجبت من كثافة مشاركة المصريين بالانتخابات
وكيل "حقوق الإنسان بالبرلمان": المصريون حققوا إنجازا عظيما اليوم

وكيل "حقوق الإنسان بالبرلمان": المصريون حققوا إنجازا عظيما اليوم
أبو العينين: المصريون قدموا نموذجا مشرفا في انتخابات الخارج

أبو العينين: المصريون قدموا نموذجا مشرفا في انتخابات الخارج
سفير مصر في روسيا: إغلاق صناديق الاقتراع دون شكاوى من الناخبين

سفير مصر في روسيا: إغلاق صناديق الاقتراع دون شكاوى من الناخبين
برلمانية: السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية في "غمضة عين"

برلمانية: السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية في "غمضة عين"
سفير مصر بالكويت: المصريون تواجدوا أمام اللجان قبل فتح باب الاقتراع

سفير مصر بالكويت: المصريون تواجدوا أمام اللجان قبل فتح باب الاقتراع
"الوطنية": لا مد للتصويت في الخارج والاقتراع مستمر لآخر ناخب بالسفارة

"الوطنية": لا مد للتصويت في الخارج والاقتراع مستمر لآخر ناخب بالسفارة
سفير مصر بألمانيا: لا توجد أي مشاكل تواجه المصوتين حتى الآن

سفير مصر بألمانيا: لا توجد أي مشاكل تواجه المصوتين حتى الآن
إغلاق التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالكويت وسط إقبال كثيف

إغلاق التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالكويت وسط إقبال كثيف
سفير مصر في الإمارات: لم نرصد أي خروقات في العملية الانتخابية

سفير مصر في الإمارات: لم نرصد أي خروقات في العملية الانتخابية
رئيسة "إذاعة ألمانيا" تٌشيد بعملية تصويت المصريين في الخارج

رئيسة "إذاعة ألمانيا" تٌشيد بعملية تصويت المصريين في الخارج
ناصر حمدي: "طابور الانتخابات كان حوالي كيلو متر.. والستات بيزغردوا"

ناصر حمدي: "طابور الانتخابات كان حوالي كيلو متر.. والستات بيزغردوا"
"الوطنية للانتخابات": لم تصل أية شكاوى بشأن التصويت في تركيا وقطر

"الوطنية للانتخابات": لم تصل أية شكاوى بشأن التصويت في تركيا وقطر
صحفي بالإمارات: الإقبال على التصويت بدبي فاق كل التوقعات

صحفي بالإمارات: الإقبال على التصويت بدبي فاق كل التوقعات
مراسل "إكسترا نيوز": المصريون في فرنسا ظهروا اليوم بشكل جيد

مراسل "إكسترا نيوز": المصريون في فرنسا ظهروا اليوم بشكل جيد
بالفيديو| "قالوا إيه" تهز سفارة مصر بإنجلترا في أول أيام الانتخابات

بالفيديو| "قالوا إيه" تهز سفارة مصر بإنجلترا في أول أيام الانتخابات
برلماني من أمام "جدة": المصريون بالخارج يقولون للسيسي أمضي ونحن معك

برلماني من أمام "جدة": المصريون بالخارج يقولون للسيسي أمضي ونحن معك
"الخارجية": نسعى لدعم أهداف الدولة بالخارج بـ"كلنا سفراء لمصر"

"الخارجية": نسعى لدعم أهداف الدولة بالخارج بـ"كلنا سفراء لمصر"
اتحاد المصريين في الخارج: أثبتنا للعالم أننا متواجدون وقت الشدائد

اتحاد المصريين في الخارج: أثبتنا للعالم أننا متواجدون وقت الشدائد
بالصور| الجالية المصرية في قطر تشارك بكثافة في انتخابات الرئاسة

بالصور| الجالية المصرية في قطر تشارك بكثافة في انتخابات الرئاسة
مكرم: رصدنا أصغر ناخب في الخارج لديه 19 عاما من أب مصري وأم أوكرانية

مكرم: رصدنا أصغر ناخب في الخارج لديه 19 عاما من أب مصري وأم أوكرانية
الحكومة الأوكرانية تطور مشروع قرار لإنهاء التعاون مع روسيا

الحكومة الأوكرانية تطور مشروع قرار لإنهاء التعاون مع روسيا
"الخارجية": حالة فرح للمصريين بالخارج لمشاركتهم في الانتخابات

"الخارجية": حالة فرح للمصريين بالخارج لمشاركتهم في الانتخابات
"إكسترا نيوز": سفارة مصر بلندن لم تشهد احتشاد أي عنصر إخواني أمامها

"إكسترا نيوز": سفارة مصر بلندن لم تشهد احتشاد أي عنصر إخواني أمامها
سفير مصر بهولندا: التصويت بانتخابات الرئاسة يفوق أي توقعات

سفير مصر بهولندا: التصويت بانتخابات الرئاسة يفوق أي توقعات
"خارجية النواب": نتوقع أن يشارك 30 مليون مواطن في الانتخابات الرئاسية

"خارجية النواب": نتوقع أن يشارك 30 مليون مواطن في الانتخابات الرئاسية
رئيس الجالية المصرية في روسيا: مواطنون قطعوا يوما ونصف سفر للتصويت

رئيس الجالية المصرية في روسيا: مواطنون قطعوا يوما ونصف سفر للتصويت
المكتب الإعلامي بـ"موسكو": أعداد الناخبين تجاوزت المشاركين في 2014

المكتب الإعلامي بـ"موسكو": أعداد الناخبين تجاوزت المشاركين في 2014
سفير مصر بالسعودية: الإقبال على التصويت بانتخابات الرئاسة غير مسبوق

سفير مصر بالسعودية: الإقبال على التصويت بانتخابات الرئاسة غير مسبوق
15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"

15 فيديو ترصد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. "إقبال كبير"
"الأعلى للإعلام": لا توجد مخالفات حتى الآن في تغطية الانتخابات بالخارج

"الأعلى للإعلام": لا توجد مخالفات حتى الآن في تغطية الانتخابات بالخارج
بدر عبدالعاطي: الألمان سعداء بالتجربة المصرية.. والإقبال جيد جدا

بدر عبدالعاطي: الألمان سعداء بالتجربة المصرية.. والإقبال جيد جدا
ناخبة مصرية بالرياض: "مستنية اليوم ده من زمان.. تحيا مصر"

ناخبة مصرية بالرياض: "مستنية اليوم ده من زمان.. تحيا مصر"
رئيس الجالية بأوكرانيا: نعمل على نقل الناخبين من جميع المدن إلى كييف

رئيس الجالية بأوكرانيا: نعمل على نقل الناخبين من جميع المدن إلى كييف
سفير مصر بالسويد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وسط جموع المصريين

سفير مصر بالسويد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وسط جموع المصريين
سفير مصر باليابان: توقعات بتوافد أعداد ناخبين أكبر غدا وبعد غد

سفير مصر باليابان: توقعات بتوافد أعداد ناخبين أكبر غدا وبعد غد
وزيرة الهجرة: إقبال كبير من المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات

وزيرة الهجرة: إقبال كبير من المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات
سفير مصر لدى أوكرانيا: اليوم الأول في الانتخابات سار على ما يرام

سفير مصر لدى أوكرانيا: اليوم الأول في الانتخابات سار على ما يرام
متحدث "الوطنية للانتخابات": لم تردنا أي شكاوى حتى الآن منذ بدء التصويت

متحدث "الوطنية للانتخابات": لم تردنا أي شكاوى حتى الآن منذ بدء التصويت
عاجل| مد فترة التصويت بالإمارات نتيجة الإقبال الكثيف على الصناديق

عاجل| مد فترة التصويت بالإمارات نتيجة الإقبال الكثيف على الصناديق
"عمليات الهجرة" تستجيب لـ125 استفسارا للمصريين بالخارج حول الانتخابات

"عمليات الهجرة" تستجيب لـ125 استفسارا للمصريين بالخارج حول الانتخابات
سفير مصر بالسعودية: طوابير الناخبين تخطت الكيلومتر

سفير مصر بالسعودية: طوابير الناخبين تخطت الكيلومتر
رئيس الجالية بإيرلندا: توافد كبير من النساء على الانتخابات

رئيس الجالية بإيرلندا: توافد كبير من النساء على الانتخابات
سفير مصر بالإمارات: كثافة التوافد على التصويت يعكس الحس الوطني

سفير مصر بالإمارات: كثافة التوافد على التصويت يعكس الحس الوطني
شباب "ماراثون دعم السيسي": كلنا إيد واحدة مع الرئيس لبناء الوطن

شباب "ماراثون دعم السيسي": كلنا إيد واحدة مع الرئيس لبناء الوطن
سفير مصر بالسودان: المصريون أثبتوا وعيهم بالمشاركة في الانتخابات

سفير مصر بالسودان: المصريون أثبتوا وعيهم بالمشاركة في الانتخابات
سفير مصر بفرنسا: إقبال كبير من أبناء الجالية على التصويت في الانتخابات

سفير مصر بفرنسا: إقبال كبير من أبناء الجالية على التصويت في الانتخابات
بالصور|"الهجرة": إقبال كثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة في السعودية

بالصور|"الهجرة": إقبال كثيف على التصويت بانتخابات الرئاسة في السعودية
سفير مصر في الكويت: فوجئت بأعداد الناخبين منذ الصباح.. لم نتوقعها

سفير مصر في الكويت: فوجئت بأعداد الناخبين منذ الصباح.. لم نتوقعها
صور| توافد المصريون في لوس أنجلوس للتصويت بالانتخابات الرئاسية

صور| توافد المصريون في لوس أنجلوس للتصويت بالانتخابات الرئاسية
سفير مصر بهولندا: المشاركة في الانتخابات ستكون أكبر غدا

سفير مصر بهولندا: المشاركة في الانتخابات ستكون أكبر غدا
سفير مصر بكينيا: أعداد المشاركين ستزيد في عطلة نهاية الأسبوع

سفير مصر بكينيا: أعداد المشاركين ستزيد في عطلة نهاية الأسبوع
طارق الملا للعاملين بالأردن: المشاركة في الانتخابات يدعم مسيرة التنمية

طارق الملا للعاملين بالأردن: المشاركة في الانتخابات يدعم مسيرة التنمية
"المصريين الأحرار": المصريون بفرنسا يتوافدون لصناديق الأقتراع

"المصريين الأحرار": المصريون بفرنسا يتوافدون لصناديق الأقتراع
"ائتلاف المصريين بأوروبا": متواجدون بشكل مستمر لمساعدة الناخبين

"ائتلاف المصريين بأوروبا": متواجدون بشكل مستمر لمساعدة الناخبين
تكدس أمام السفارة المصرية بالسودان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

تكدس أمام السفارة المصرية بالسودان للتصويت في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر بالكويت: الإقبال على المشاركة بانتخابات الرئاسة يدعو للفخر

سفير مصر بالكويت: الإقبال على المشاركة بانتخابات الرئاسة يدعو للفخر
مراسل "الغد": إقبال غير مسبوق من المصريين ببريطانيا على لجان الانتخاب

مراسل "الغد": إقبال غير مسبوق من المصريين ببريطانيا على لجان الانتخاب
مسؤول الشكاوى بوزارة "الهجرة": أغلب الاستفسارات عن أماكن التصويت

مسؤول الشكاوى بوزارة "الهجرة": أغلب الاستفسارات عن أماكن التصويت
"المصريين الأحرار": الناخبون بالدوحة يرفعون الأعلام عقب انتخاب الرئيس

"المصريين الأحرار": الناخبون بالدوحة يرفعون الأعلام عقب انتخاب الرئيس
سفير مصر بواشنطن يشكر المصريين على مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات

سفير مصر بواشنطن يشكر المصريين على مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات
الطماوي: كل صوت انتخابي خارج أو داخل مصر رصاصة في قلب أعداء الوطن

الطماوي: كل صوت انتخابي خارج أو داخل مصر رصاصة في قلب أعداء الوطن
بالفيديو| الجالية المصرية بالكويت تنتخب وسط أجواء احتفالية

بالفيديو| الجالية المصرية بالكويت تنتخب وسط أجواء احتفالية
صور| السفيرة المصرية تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بمدينة لوس أنجلوس

صور| السفيرة المصرية تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بمدينة لوس أنجلوس
"الأعلى للإعلام": نتابع التغطية الإعلامية للانتخابات بالخارج لحظيا

"الأعلى للإعلام": نتابع التغطية الإعلامية للانتخابات بالخارج لحظيا
بدء تصويت المصريين في لوس أنجلوس بالانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين في لوس أنجلوس بالانتخابات الرئاسية
مصطفى بكري: القنوات المعادية تموت غيظا بسبب المشاركة في الانتخابات

مصطفى بكري: القنوات المعادية تموت غيظا بسبب المشاركة في الانتخابات
"الخارجية" تنشر فيديو يوضح مشاركة المصريين في نيويورك بالانتخابات

"الخارجية" تنشر فيديو يوضح مشاركة المصريين في نيويورك بالانتخابات
ناصر حمدي: لم أتوقع كثافة مشاركة المصريين في الانتخابات من اليوم الأول

ناصر حمدي: لم أتوقع كثافة مشاركة المصريين في الانتخابات من اليوم الأول
فيديو| توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بنيويورك

فيديو| توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بنيويورك
رئيس بيت المصريين بالسويد: ننقل المصوتين إلى مقار اللجان مجانا

رئيس بيت المصريين بالسويد: ننقل المصوتين إلى مقار اللجان مجانا
بالفيديو| النائب العام الأسبق يصوت في الانتخابات الرئاسية بالإمارات

بالفيديو| النائب العام الأسبق يصوت في الانتخابات الرئاسية بالإمارات
في أول أيام تصويت المصريين بالخارج.. ماذا تقول الأبراج لمرشحي الرئاسة؟

في أول أيام تصويت المصريين بالخارج.. ماذا تقول الأبراج لمرشحي الرئاسة؟
صور| كبار السن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالخارج

صور| كبار السن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالخارج
رئيس "أبناء المصريين بالخارج": إقبال شديد على الانتخابات في أمريكا

رئيس "أبناء المصريين بالخارج": إقبال شديد على الانتخابات في أمريكا
بالصور| الجالية المصرية في أيرلندا تشارك في الانتخابات الرئاسية

بالصور| الجالية المصرية في أيرلندا تشارك في الانتخابات الرئاسية
المستشار العمالي بسفارة مصر في الرياض: الإقبال على التصويت "تاريخي"

المستشار العمالي بسفارة مصر في الرياض: الإقبال على التصويت "تاريخي"
مكرم: مشاركة ملحوظة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارج في التصويت

مكرم: مشاركة ملحوظة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارج في التصويت
سفير مصر باليابان: حرص كبير من كل الفئات العمرية على التصويت

سفير مصر باليابان: حرص كبير من كل الفئات العمرية على التصويت
الجالية المصرية في فنلندا توفر سيارات خاصة لنقل الناخبين لمقر السفارة

الجالية المصرية في فنلندا توفر سيارات خاصة لنقل الناخبين لمقر السفارة
بالصور| تصويت المصريين بالخارج في المجر في الانتخابات الرئاسية

بالصور| تصويت المصريين بالخارج في المجر في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر بكندا: 100 ألف مواطن بجداول الناخبين.. وأعداد المصوتين تزداد

سفير مصر بكندا: 100 ألف مواطن بجداول الناخبين.. وأعداد المصوتين تزداد
بالصور| المصريون يدلون بأصواتهم بمقر القنصلية المصرية في نيويورك

بالصور| المصريون يدلون بأصواتهم بمقر القنصلية المصرية في نيويورك
السفير المصري بهولندا: العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم

السفير المصري بهولندا: العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم
المواطنون يتوافدون على القنصليتين المصريتين بهيوستن وشيكاغو

المواطنون يتوافدون على القنصليتين المصريتين بهيوستن وشيكاغو
الناخبون يتوافدون على مقر سفارة مصر في سويسرا للمشاركة في الانتخابات

الناخبون يتوافدون على مقر سفارة مصر في سويسرا للمشاركة في الانتخابات
سفير مصر بأنجولا: نتوقع تزايد أعداد الناخبين عقب انتهاء ساعات العمل

سفير مصر بأنجولا: نتوقع تزايد أعداد الناخبين عقب انتهاء ساعات العمل
بالصور| ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في تصويت المصريين بالخارج 

بالصور| ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في تصويت المصريين بالخارج 
"الملا" يحث عمال شركات البترول بالخارج على المشاركة في الانتخابات

"الملا" يحث عمال شركات البترول بالخارج على المشاركة في الانتخابات
حملة موسى: التصويت بالخارج مٌنظم وإقبال المصريين مٌشرف

حملة موسى: التصويت بالخارج مٌنظم وإقبال المصريين مٌشرف
السفير المصري في بروكسل: إقبال كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات

السفير المصري في بروكسل: إقبال كبير من المصريين للتصويت بالانتخابات
سفير مصر بالعراق: إقبال كبير على التصويت في الساعات الأولى

سفير مصر بالعراق: إقبال كبير على التصويت في الساعات الأولى
بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر

بالفيديو| سيدة سبعينية تبكي خلال التصويت بالإمارات: محدش مقدر قيمة مصر
شباب الناخبين بالكويت: "السوشيال ميديا" وراء المشاركة بالانتخابات

شباب الناخبين بالكويت: "السوشيال ميديا" وراء المشاركة بالانتخابات
سفير مصر لدى تشاد: الإقبال على التصويت في الانتخابات "فاق المتوقع"

سفير مصر لدى تشاد: الإقبال على التصويت في الانتخابات "فاق المتوقع"
بالصور| "عمر" أصغر ناخب مصري بأستراليا يدلي بصوته في الانتخابات

بالصور| "عمر" أصغر ناخب مصري بأستراليا يدلي بصوته في الانتخابات
مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"

مواطن مصري يهاجم معتز مطر من أمام السفارة بالكويت: "يا خائن يا عميل"
بالصور| مندوب حملة السيسي في نيويورك: إقبال كثيف من المصريين منذ بدء التصويت

بالصور| مندوب حملة السيسي في نيويورك: إقبال كثيف من المصريين منذ بدء التصويت
الشريف: إجراء التصويت بـ118 دولة..ودعم دول الخليج بأجهزة تابلت للإقبال

الشريف: إجراء التصويت بـ118 دولة..ودعم دول الخليج بأجهزة تابلت للإقبال
بالفيديو| نشيد "قالوا ايه" يهز سفارة الكويت في الانتخابات على ON live

بالفيديو| نشيد "قالوا ايه" يهز سفارة الكويت في الانتخابات على ON live
بالفيديو| إقبال المصريين على التصويت في 8 دول عربية وأوروبية

بالفيديو| إقبال المصريين على التصويت في 8 دول عربية وأوروبية
بالصور| المصريين يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الكويت رغم زيادة الغبار

بالصور| المصريين يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الكويت رغم زيادة الغبار
سفير مصر باليابان: أعداد الناخبين طيبة ومتوقع تزايدهم اليومين المقبلين

سفير مصر باليابان: أعداد الناخبين طيبة ومتوقع تزايدهم اليومين المقبلين
السفير المصري بالنمسا: أعداد الناخبين كانت "أكثر من المتوقع"

السفير المصري بالنمسا: أعداد الناخبين كانت "أكثر من المتوقع"
حمدي لوزة: تعديل تشريعي عقب الانتخابات للسماح للمقيمين بالخارج التصويت

حمدي لوزة: تعديل تشريعي عقب الانتخابات للسماح للمقيمين بالخارج التصويت
رئيس "حقوق إنسان النواب": مشاركة المصريين بالخارج رد قاسٍ على الخونة

رئيس "حقوق إنسان النواب": مشاركة المصريين بالخارج رد قاسٍ على الخونة
ثروت قادس: أعداد المشاركين بالانتخابات تتفوق على نظيرتها خلال 2014

ثروت قادس: أعداد المشاركين بالانتخابات تتفوق على نظيرتها خلال 2014
ائتلاف دعم مصر بالمنيا يشيد بإقبال المصريين على التصويت في الخارج

ائتلاف دعم مصر بالمنيا يشيد بإقبال المصريين على التصويت في الخارج
بالصور| المصريون في هولندا يرفعون علم مصر أثناء مشاركتهم بالتصويت

بالصور| المصريون في هولندا يرفعون علم مصر أثناء مشاركتهم بالتصويت
ممثل المصريين في أمريكا: المواطنون توافدوا على اللجان قبل بدء التصويت

ممثل المصريين في أمريكا: المواطنون توافدوا على اللجان قبل بدء التصويت
سفير مصر بكندا: نتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة

سفير مصر بكندا: نتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة
بالفيديو| في سباق 2018.. "قالوا إيه" تنافس "تسلم الأيادي" و"بشرة خير"

بالفيديو| في سباق 2018.. "قالوا إيه" تنافس "تسلم الأيادي" و"بشرة خير"
سفير مصر بواشنطن: أتوقع زيادة الإقبال على التصويت في اليومين المقبلين

سفير مصر بواشنطن: أتوقع زيادة الإقبال على التصويت في اليومين المقبلين
سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع

سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع
عصام خليل: أصوات المصريين بالخارج "دانة مدفع" في قلوب المتآمرين

عصام خليل: أصوات المصريين بالخارج "دانة مدفع" في قلوب المتآمرين
بالصور| عمرو عبدالحميد يدلي بصوته بسفارة مصر في موسكو

بالصور| عمرو عبدالحميد يدلي بصوته بسفارة مصر في موسكو
أمين اتحاد المصريين بالأردن: إقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات

أمين اتحاد المصريين بالأردن: إقبال كثيف على المشاركة في الانتخابات
"الخارجية": من حق مزدوجي الجنسية التصويت طالما يحملون جواز سفر مصري

"الخارجية": من حق مزدوجي الجنسية التصويت طالما يحملون جواز سفر مصري
بالصور| "علم مصر" الزي الرسمي للمصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج

بالصور| "علم مصر" الزي الرسمي للمصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج
بالفيديو| المصريون في قطر يحتفلون بالمشاركة في الانتخابات

بالفيديو| المصريون في قطر يحتفلون بالمشاركة في الانتخابات
بالفيديو| فرحة ورقص على "تسلم الأيادي" أمام مراكز الاقتراع بأبو ظبي

بالفيديو| فرحة ورقص على "تسلم الأيادي" أمام مراكز الاقتراع بأبو ظبي
نائب وزير الخارجية: انتخابات المصريين في قطر وتركيا تسير دون أي مشاكل

نائب وزير الخارجية: انتخابات المصريين في قطر وتركيا تسير دون أي مشاكل
تعرف على آخر منطقة ينتهي عندها اقتراع المصريين في الخارج

تعرف على آخر منطقة ينتهي عندها اقتراع المصريين في الخارج
بدء تصويت المصريين في واشنطن ونيويورك بالانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين في واشنطن ونيويورك بالانتخابات الرئاسية
رئيس "علشان نبنيها" بالخارج: المصريون لا يستسلمون للمؤامرات

رئيس "علشان نبنيها" بالخارج: المصريون لا يستسلمون للمؤامرات
مصطفى خليل: إقبال كبير من السياح الروس على حجز الرحلات لمصر

مصطفى خليل: إقبال كبير من السياح الروس على حجز الرحلات لمصر
سفير مصر بتشاد: هناك حالة من السعادة بين الناخبين.. والإقبال غير متوقع

سفير مصر بتشاد: هناك حالة من السعادة بين الناخبين.. والإقبال غير متوقع
عاجل| المصريون يبدأون التصويت في الانتخابات بواشنطن ونيويورك

عاجل| المصريون يبدأون التصويت في الانتخابات بواشنطن ونيويورك
"الوطنية للانتخابات": تعديل تشريعي لحل أزمة التصويت دون التقيد بإقامة

"الوطنية للانتخابات": تعديل تشريعي لحل أزمة التصويت دون التقيد بإقامة
"المتحدة الوطنية": الإقبال على المشاركة في الانتخابات فاق كل التوقعات

"المتحدة الوطنية": الإقبال على المشاركة في الانتخابات فاق كل التوقعات
هاني عازر يدلي بصوته في الانتخابات ببرلين

هاني عازر يدلي بصوته في الانتخابات ببرلين
بالصور| إقبال المصريين على التصويت في الرياض

بالصور| إقبال المصريين على التصويت في الرياض
"العليا للانتخابات": لم تصلنا خروقات لفترة الصمت الانتخابي

"العليا للانتخابات": لم تصلنا خروقات لفترة الصمت الانتخابي
عمليات الهجرة تستجيب لـ85 استفسارا من المصريين بالخارج حول الانتخابات

عمليات الهجرة تستجيب لـ85 استفسارا من المصريين بالخارج حول الانتخابات
مشرف الانتخابات بالخارج: الحاملون لجنسيات أخرى من حقهم التصويت

مشرف الانتخابات بالخارج: الحاملون لجنسيات أخرى من حقهم التصويت
"الوطنية للانتخابات": كشوف الداخل سيحذف منها المصوتون بالخارج

"الوطنية للانتخابات": كشوف الداخل سيحذف منها المصوتون بالخارج
نائب: إقبال المصريين على لجان التصويت دليل على قوة المصريين

نائب: إقبال المصريين على لجان التصويت دليل على قوة المصريين
خالد حنفي يدلي بصوته بالانتخابات في بيروت: "من أجل مستقبل بلدنا"

خالد حنفي يدلي بصوته بالانتخابات في بيروت: "من أجل مستقبل بلدنا"
أحد أفراد الجالية بلندن: المشاركة في الانتخابات 4 أضعاف المرات السابقة

أحد أفراد الجالية بلندن: المشاركة في الانتخابات 4 أضعاف المرات السابقة
الوطنية للانتخابات: لا يمكن حصر من لهم حق التصويت بالخارج لهذه الأسباب

الوطنية للانتخابات: لا يمكن حصر من لهم حق التصويت بالخارج لهذه الأسباب
إنفوجراف| "معلومات الوزراء" ينشر "س" و"ج" بشأن التصويت في الخارج

إنفوجراف| "معلومات الوزراء" ينشر "س" و"ج" بشأن التصويت في الخارج
الوطنية للانتخابات:إقبال كثيف بالدول العربية..والخارجية تتابع باستمرار

الوطنية للانتخابات:إقبال كثيف بالدول العربية..والخارجية تتابع باستمرار
"علشان تبنيها" تشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت

"علشان تبنيها" تشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت
بالفيديو| السفير المصري في الكويت يتابع سير العملية الانتخابية

بالفيديو| السفير المصري في الكويت يتابع سير العملية الانتخابية
حمدي لوزة: لا معوقات أمام تصويت المصريين في قطر وتركيا

حمدي لوزة: لا معوقات أمام تصويت المصريين في قطر وتركيا
من "نيوجيرسي" لـ"نيويورك"..رحلة سيدة مصرية للتصويت: عشان رئيسنا حبيبنا

من "نيوجيرسي" لـ"نيويورك"..رحلة سيدة مصرية للتصويت: عشان رئيسنا حبيبنا
حمدي لوزا: من يعوقهم التصويت بسبب مشكلات إدارية عددهم ليس كبيرا

حمدي لوزا: من يعوقهم التصويت بسبب مشكلات إدارية عددهم ليس كبيرا
"الهجرة": إقبال كثيف من المرأة على اللجان في اليوم الأول

"الهجرة": إقبال كثيف من المرأة على اللجان في اليوم الأول
نائب عن المنيا: حشود الناخبين في الخارج أبلغ رد على الشائعات

نائب عن المنيا: حشود الناخبين في الخارج أبلغ رد على الشائعات
مصر وروسيا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية للجاليات بالخارج

مصر وروسيا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية للجاليات بالخارج
أكبر ناخبة بالكويت: جئت على كرسي متحرك لرد الجميل لمصر

أكبر ناخبة بالكويت: جئت على كرسي متحرك لرد الجميل لمصر
الوطنية للانتخابات: اليوم أظهر المصريون للعالم مدى حبهم لمصر

الوطنية للانتخابات: اليوم أظهر المصريون للعالم مدى حبهم لمصر
سفير مصر بألمانيا لـ"الوطن": الانتخابات تسير بسلاسة وهدوء والإقبال جيد

سفير مصر بألمانيا لـ"الوطن": الانتخابات تسير بسلاسة وهدوء والإقبال جيد
الوطنية للانتخابات: حريصون على التواصل وإطلاع المصريين على سير التصويت

الوطنية للانتخابات: حريصون على التواصل وإطلاع المصريين على سير التصويت
بث مباشر| مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول اليوم الأول لتصويت الخارج

بث مباشر| مؤتمر "الوطنية للانتخابات" حول اليوم الأول لتصويت الخارج
بالصور| إقبال كثيف على الانتخابات في الرياض: "بنجب بلدنا"

بالصور| إقبال كثيف على الانتخابات في الرياض: "بنجب بلدنا"
مندوب "المصريين الأحرار" بالسعودية: الإقبال في أول يوم انتخابات مشرف

مندوب "المصريين الأحرار" بالسعودية: الإقبال في أول يوم انتخابات مشرف
المصريون في كندا والأرجنتين يتوافدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريون في كندا والأرجنتين يتوافدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية
بالفيديو| النائبة غادة عجمي تشارك المصريات احتفالهن أمام السفارة بدبي

بالفيديو| النائبة غادة عجمي تشارك المصريات احتفالهن أمام السفارة بدبي
بدء عملية تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك في الانتخابات الرئاسية

بدء عملية تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك في الانتخابات الرئاسية
المصريون في كازاخستان يحتشدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريون في كازاخستان يحتشدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية
نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال على التصويت.. و"الوطنية": العمل منتظم

نشرة انتخابات الرئاسة| إقبال على التصويت.. و"الوطنية": العمل منتظم
السفارة المصرية في نواكشوط: الانتخابات تجرى بسهولة ويسر

السفارة المصرية في نواكشوط: الانتخابات تجرى بسهولة ويسر
المرأة تتقدم صفوف الناخبين في اليوم الأول بانتخابات المصريين بالخارج

المرأة تتقدم صفوف الناخبين في اليوم الأول بانتخابات المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة: لا تصويت لمن مكتوب في بطاقة الرقم القومي "مقيم بالخارج"

وزيرة الهجرة: لا تصويت لمن مكتوب في بطاقة الرقم القومي "مقيم بالخارج"
"حب الوطن" بالغربية يشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت

"حب الوطن" بالغربية يشيد بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على التصويت
بالصور| الملا يدعو للمشاركة بالانتخابات من السفارة المصرية بالأردن

بالصور| الملا يدعو للمشاركة بالانتخابات من السفارة المصرية بالأردن
بالصور| بدء التصويت في الانتخابات المصرية بالنرويج

بالصور| بدء التصويت في الانتخابات المصرية بالنرويج
مصادر: الجهات القطرية لم تشغل الباصات المتجهة لمنطقة "لجان التصويت"

مصادر: الجهات القطرية لم تشغل الباصات المتجهة لمنطقة "لجان التصويت"
بالفيديو والصور| المصريون يردون على محاولة عرقلة التصويت في قطر بـ"تحيا مصر"

بالفيديو والصور| المصريون يردون على محاولة عرقلة التصويت في قطر بـ"تحيا مصر"
بالصور| توافد المصريين ببيروت للاقتراع.. وتوقع بزيادة الأعداد من الغد

بالصور| توافد المصريين ببيروت للاقتراع.. وتوقع بزيادة الأعداد من الغد
"الوطنية للانتخابات": هناك عدد بسيط من اللجان لم يبدأ فيها التصويت

"الوطنية للانتخابات": هناك عدد بسيط من اللجان لم يبدأ فيها التصويت
أسقف عام باريس وشمال فرنسا يدلي بصوته في الانتخابات

أسقف عام باريس وشمال فرنسا يدلي بصوته في الانتخابات
رئيس الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كثيف بالرياض وجدة للاقتراع

رئيس الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كثيف بالرياض وجدة للاقتراع
أول صورة لـ"بطاقة الانتخابات" في لجنة السفارة المصرية ببرلين

أول صورة لـ"بطاقة الانتخابات" في لجنة السفارة المصرية ببرلين
"الجالية المصرية" في بيروت: إقبال الناخبين للتصويت دليل على ولائهم

"الجالية المصرية" في بيروت: إقبال الناخبين للتصويت دليل على ولائهم
بالصور| طوابير أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بفرنسا

بالصور| طوابير أمام لجنة الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بفرنسا
ايمن نصري: تسهيلات للمصريين بسويسرا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

ايمن نصري: تسهيلات للمصريين بسويسرا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات
إقبال كثيف على التصويت في ميلانو بإيطاليا

إقبال كثيف على التصويت في ميلانو بإيطاليا
بالصور| أعلام مصر وورود أمام لجان التصويت في برلين

بالصور| أعلام مصر وورود أمام لجان التصويت في برلين
سفير مصر في روما يدلي بصوته.. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت

سفير مصر في روما يدلي بصوته.. ويؤكد: إقبال كبير على التصويت
تعرف على تفاصيل "الصمت الانتخابي" أثناء "تصويت الخارج" لـ"الرئاسية"

تعرف على تفاصيل "الصمت الانتخابي" أثناء "تصويت الخارج" لـ"الرئاسية"
بالفيديو| "طوابير" و"غناء ورقص".. أجواء تسيطر على الانتخابات بالرياض

بالفيديو| "طوابير" و"غناء ورقص".. أجواء تسيطر على الانتخابات بالرياض
بالصور والفيديو| هكذا استقبل المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية

بالصور والفيديو| هكذا استقبل المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية
إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في الأردن

إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في الأردن
بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في الكويت

بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في الكويت
بالصور| إقبال المصريين على التصويت في لبنان

بالصور| إقبال المصريين على التصويت في لبنان
"المصريين بالخارج": إقبال تاريخي في الرياض.. و50 أتوبيسا لنقل الناخبين

"المصريين بالخارج": إقبال تاريخي في الرياض.. و50 أتوبيسا لنقل الناخبين
رئيس "الوطنية للانتخابات": الكويت ودبي وجدة الأكثر تصويتا

رئيس "الوطنية للانتخابات": الكويت ودبي وجدة الأكثر تصويتا
بالصور| سفير مصر بالسعودية يدلي بصوته في الانتخابات

بالصور| سفير مصر بالسعودية يدلي بصوته في الانتخابات
"الوطنية للانتخابات": سير عملية التصويت دون شكاوى.. واحتشاد الناخبين

"الوطنية للانتخابات": سير عملية التصويت دون شكاوى.. واحتشاد الناخبين
سفير مصر بكازاخستان: إقبال كبير للمشاركين في انتخابات الرئاسة

سفير مصر بكازاخستان: إقبال كبير للمشاركين في انتخابات الرئاسة
بالصور| المصريون بالسعودية يصوتون بكثافة في انتخابات الرئاسة

بالصور| المصريون بالسعودية يصوتون بكثافة في انتخابات الرئاسة
مكرم تجتمع بـ"عمليات الهجرة" وتوجه بسرعة الرد على شكاوى الناخبين

مكرم تجتمع بـ"عمليات الهجرة" وتوجه بسرعة الرد على شكاوى الناخبين
سعفان يدعو العمالة المصرية بالخارج للمشاركة بإيجابية في الانتخابات

سعفان يدعو العمالة المصرية بالخارج للمشاركة بإيجابية في الانتخابات
سفير مصر بالسودان: طوابير الناخبين أمام اللجان بلغت كيلومترا

سفير مصر بالسودان: طوابير الناخبين أمام اللجان بلغت كيلومترا
سفير مصر باليونان: المشهد الانتخابي مليء بالأجواء الاحتفالية والسعادة

سفير مصر باليونان: المشهد الانتخابي مليء بالأجواء الاحتفالية والسعادة
بدء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في ألمانيا

بدء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في ألمانيا
سفير مصر لدى لبنان: ترتيبات لوجستية لتسهيل تصويت المصريين

سفير مصر لدى لبنان: ترتيبات لوجستية لتسهيل تصويت المصريين
بالفيديو| سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

بالفيديو| سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي
السفارة المصرية في مدريد توفر أتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الاقتراع

السفارة المصرية في مدريد توفر أتوبيسات لنقل الناخبين لمقار الاقتراع
بالصور| إقبال المصريين على التصويت في أستراليا

بالصور| إقبال المصريين على التصويت في أستراليا
بالصور| الكنيسة توفر أتوبيسات لنقل الأقباط لمقار لجان التصويت بالكويت

بالصور| الكنيسة توفر أتوبيسات لنقل الأقباط لمقار لجان التصويت بالكويت
نشرة أخبار الانتخابات| المصريون بالخارج يصوتون..و"عمليات الهجرة" تتابع

نشرة أخبار الانتخابات| المصريون بالخارج يصوتون..و"عمليات الهجرة" تتابع
النائب محمد عمارة من أمام السفارة المصرية بباريس: هناك إقبال كثيف

النائب محمد عمارة من أمام السفارة المصرية بباريس: هناك إقبال كثيف
بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في السعودية

بالفيديو والصور| إقبال المصريين على التصويت في السعودية
بالصور| معتمر مصري يدلي بصوته في القنصلية بجدة بـ"ملابس الإحرام"

بالصور| معتمر مصري يدلي بصوته في القنصلية بجدة بـ"ملابس الإحرام"
مكرم: دور المرأة في الانتخابات بالخارج عظيم والقيادة السياسية تقدره

مكرم: دور المرأة في الانتخابات بالخارج عظيم والقيادة السياسية تقدره
سفير مصر بالإمارات: كبار السن أصروا على الذهاب للإدلاء بأصواتهم

سفير مصر بالإمارات: كبار السن أصروا على الذهاب للإدلاء بأصواتهم
"10 تحت الصفر".. المصريون يتحدون الثلوج في موسكو ويدلون بأصواتهم

"10 تحت الصفر".. المصريون يتحدون الثلوج في موسكو ويدلون بأصواتهم
بث مباشر| إقبال الناخبين في الخارج على لجان التصويت

بث مباشر| إقبال الناخبين في الخارج على لجان التصويت
سفير مصر بألمانيا: تواصلنا مع الجالية لحثهم على الانتخاب

سفير مصر بألمانيا: تواصلنا مع الجالية لحثهم على الانتخاب
الجالية بفرنسا لـ"الوطن": تزايد الإقبال على التصويت بعد الساعة الخامسة

الجالية بفرنسا لـ"الوطن": تزايد الإقبال على التصويت بعد الساعة الخامسة
بالصور| غرفة عمليات "الهجرة": توافد العشرات للتصويت في سفارة فرنسا

بالصور| غرفة عمليات "الهجرة": توافد العشرات للتصويت في سفارة فرنسا
بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بروما للتصويت في الانتخابات

بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بروما للتصويت في الانتخابات
سفير مصر بالعراق: إقبال نسائي كبير بصحبة أطفالهن لتوعيتهم بالتصويت

سفير مصر بالعراق: إقبال نسائي كبير بصحبة أطفالهن لتوعيتهم بالتصويت
بالصور| المصريون بالنمسا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بالصور| المصريون بالنمسا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
وزيرة الهجرة: نتوقع إقبالا كثيفا للناخبين خلال الساعات المقبلة

وزيرة الهجرة: نتوقع إقبالا كثيفا للناخبين خلال الساعات المقبلة
وزيرة الهجرة تصل غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تصل غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج
بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بالبحرين بـ"الأعلام وصور السيسي"

بالصور| المصريون يحتشدون أمام السفارة بالبحرين بـ"الأعلام وصور السيسي"
بالصور| بـ"سيلفي" و"أعلام".. إقبال كثيف من المصريين للتصويت في الأردن

بالصور| بـ"سيلفي" و"أعلام".. إقبال كثيف من المصريين للتصويت في الأردن
سفير مصر بالجزائر: بشائر الأعداد حتى الآن إيجابية.. وأتوقع زيادتها

سفير مصر بالجزائر: بشائر الأعداد حتى الآن إيجابية.. وأتوقع زيادتها
المصريون بالسعودية يرسمون لوحة "في حب مصر" من أمام مقر السفارة بالرياض

المصريون بالسعودية يرسمون لوحة "في حب مصر" من أمام مقر السفارة بالرياض
سفارة مصر بروسيا تفتح أبوابها للناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة

سفارة مصر بروسيا تفتح أبوابها للناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة
"اتحاد المصريين بالسعودية": لجان الانتخابات الرئاسية تشهد تكدسا

"اتحاد المصريين بالسعودية": لجان الانتخابات الرئاسية تشهد تكدسا
بالصور| فتح باب التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا

بالصور| فتح باب التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا
سفير مصر في الكويت: إقبال كبير على التصويت بشكل حضاري فاجأنا

سفير مصر في الكويت: إقبال كبير على التصويت بشكل حضاري فاجأنا
سفير مصر بالسعودية: طوابير الناخبين امتدت كيلومترا قبل فتح اللجان

سفير مصر بالسعودية: طوابير الناخبين امتدت كيلومترا قبل فتح اللجان
بالصور| بـ"تي شيرت علم مصر" وصور السيسي.. المصريون ينتخبون في دبي

بالصور| بـ"تي شيرت علم مصر" وصور السيسي.. المصريون ينتخبون في دبي
بالصور| طوابير الناخبين المصريين تمتد أمام مقر السفارة بالكويت

بالصور| طوابير الناخبين المصريين تمتد أمام مقر السفارة بالكويت
بالصور| إقبال كبير من المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات

بالصور| إقبال كبير من المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات
بالفيديو| إقبال كثيف على لجان الانتخاب في الكويت والسعودية

بالفيديو| إقبال كثيف على لجان الانتخاب في الكويت والسعودية
مسؤول الجالية المصرية في الأردن: وفرنا حافلات لنقل الناخبين للجان

مسؤول الجالية المصرية في الأردن: وفرنا حافلات لنقل الناخبين للجان
وزيرة الهجرة: حريصة على عرض "حكاية وطن" في جولاتي بالخارج للمصريين

وزيرة الهجرة: حريصة على عرض "حكاية وطن" في جولاتي بالخارج للمصريين
بالصور| المصريون يتوافدون على مقر السفارة بالأردن للتصويت

بالصور| المصريون يتوافدون على مقر السفارة بالأردن للتصويت
رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يدلي بصوته: حشد المواطنين غدا من 8 مدن

رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يدلي بصوته: حشد المواطنين غدا من 8 مدن
بالصور| سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": الإقبال كثيف.. والتصويت أشبه بالاحتفال

بالصور| سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": الإقبال كثيف.. والتصويت أشبه بالاحتفال
سفير مصر بالعراق: توافد عدد كبير للتصويت في انتخابات الرئاسة

سفير مصر بالعراق: توافد عدد كبير للتصويت في انتخابات الرئاسة
سفير مصر بالكويت: نتوقع ارتفاع نسبة المشاركين في الانتخابات بشكل كبير

سفير مصر بالكويت: نتوقع ارتفاع نسبة المشاركين في الانتخابات بشكل كبير
وزيرة الهجرة: تحرك المواطنين للانتخابات بالخارج رسالة فخر للعالم

وزيرة الهجرة: تحرك المواطنين للانتخابات بالخارج رسالة فخر للعالم
انطلاق عملية تصويت المصريين في فرنسا بالانتخابات الرئاسية

انطلاق عملية تصويت المصريين في فرنسا بالانتخابات الرئاسية
سفير مصر بلبنان: إقبال كبير على التصويت.. وأتوقع تزايد الأعداد غدا

سفير مصر بلبنان: إقبال كبير على التصويت.. وأتوقع تزايد الأعداد غدا
بدء عملية تصويت المصريين المقيمين في أوروبا بالانتخابات الرئاسية

بدء عملية تصويت المصريين المقيمين في أوروبا بالانتخابات الرئاسية
سفير مصر بعمان يشيد بجهود الجالية في الترتيب للانتخابات الرئاسية

سفير مصر بعمان يشيد بجهود الجالية في الترتيب للانتخابات الرئاسية
عاجل| غلق باب التصويت لليوم الأول في انتخابات الرئاسة بنيوزيلندا

عاجل| غلق باب التصويت لليوم الأول في انتخابات الرئاسة بنيوزيلندا
"مكرم": وقف الحملات التفتيشية على العمالة في أيام التصويت الانتخابي

"مكرم": وقف الحملات التفتيشية على العمالة في أيام التصويت الانتخابي
وكيل "اﻷزهر" يدلى بصوته في طوكيو

وكيل "اﻷزهر" يدلى بصوته في طوكيو
سفير مصر بألمانيا: عملية اقتراع الناخب لا تستغرق سوى دقائق معدودة

سفير مصر بألمانيا: عملية اقتراع الناخب لا تستغرق سوى دقائق معدودة
وزيرة الهجرة: إقبال كبير على التصويت للمصريين في الدول العربية

وزيرة الهجرة: إقبال كبير على التصويت للمصريين في الدول العربية
سفير مصر بالكويت: أعداد الناخبين في تزايد مستمر وسلوكهم مُشرف

سفير مصر بالكويت: أعداد الناخبين في تزايد مستمر وسلوكهم مُشرف
الجالية المصرية بالسعودية توفر أتوبيسات لنقل الناخبين للجان مجانا

الجالية المصرية بالسعودية توفر أتوبيسات لنقل الناخبين للجان مجانا
سفير مصر لدى السعودية: "أفراح وزغاريد على أبواب اللجان الانتخابية"

سفير مصر لدى السعودية: "أفراح وزغاريد على أبواب اللجان الانتخابية"
بالفيديو| أسرة سورية تدعم المصريين في الانتخابات بالكويت: تحيا مصر

بالفيديو| أسرة سورية تدعم المصريين في الانتخابات بالكويت: تحيا مصر
سفيرة مصر لدى البحرين: هناك حالة فرح وسعادة على وجوه الناخبين

سفيرة مصر لدى البحرين: هناك حالة فرح وسعادة على وجوه الناخبين
بالفيديو| بزغاريد وهتافات وأعلام..المصريون بالكويت يشاركون بالانتخابات

بالفيديو| بزغاريد وهتافات وأعلام..المصريون بالكويت يشاركون بالانتخابات
سفير مصر لدى أستراليا: المواطنون حرصوا على المشاركة في الانتخابات

سفير مصر لدى أستراليا: المواطنون حرصوا على المشاركة في الانتخابات
سفارة مصر بالرياض تنشر صورا لتوافد المصريين للإدلاء بأصواتهم

سفارة مصر بالرياض تنشر صورا لتوافد المصريين للإدلاء بأصواتهم
عاجل| سامح شكري يطلع على تقارير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج

عاجل| سامح شكري يطلع على تقارير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج
"اتحاد المصريين بالسعودية": توافد الناخبين سيسجل رقما قياسيا

"اتحاد المصريين بالسعودية": توافد الناخبين سيسجل رقما قياسيا
عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في السعودية

عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في السعودية
سفير مصر بعمان: يوم الانتخابات سيكون ترفيهيا واجتماعيا للأسرة المصرية

سفير مصر بعمان: يوم الانتخابات سيكون ترفيهيا واجتماعيا للأسرة المصرية
عاجل| فتح لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية للمصريين في سلطنة عمان

عاجل| فتح لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية للمصريين في سلطنة عمان
عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في الإمارات

عاجل| فتح لجان التصويت بالمقار الدبلوماسية المصرية في الإمارات
سفيرة مصر بأوزبكستان لـ"الوطن": تواصلنا مع الجالية قبل الانتخابات

سفيرة مصر بأوزبكستان لـ"الوطن": تواصلنا مع الجالية قبل الانتخابات
القنصل المصري باليابان لـ"الوطن": نسبة الإقبال على التصويت "رائعة"

القنصل المصري باليابان لـ"الوطن": نسبة الإقبال على التصويت "رائعة"
سفير مصر بأستراليا: تنظيم رحلات ترفيهية للمشاركة في التصويت

سفير مصر بأستراليا: تنظيم رحلات ترفيهية للمشاركة في التصويت
سفير مصر باليابان: الجالية المصرية 1500 مواطن ومتوقع مشاركة 500 بطوكيو

سفير مصر باليابان: الجالية المصرية 1500 مواطن ومتوقع مشاركة 500 بطوكيو
عاجل| فتح باب اللجان الانتخابية للمصريين في نيبال والهند

عاجل| فتح باب اللجان الانتخابية للمصريين في نيبال والهند
عاجل| فتح اللجان الانتخابية للتصويت في بنجلاديش وكازاخستان

عاجل| فتح اللجان الانتخابية للتصويت في بنجلاديش وكازاخستان
بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية

بدء عملية تصويت المصريين بتايلاند وإندونيسيا في الانتخابات الرئاسية
عاجل| فتح اللجان الانتخابية في إندونيسيا وتايلاند وميانمار وفيتنام

عاجل| فتح اللجان الانتخابية في إندونيسيا وتايلاند وميانمار وفيتنام
سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المشاركين في الانتخابات الرئاسية

سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المشاركين في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر بأستراليا: هناك إصرار من الجالية للمشاركة في المشهد السياسي

سفير مصر بأستراليا: هناك إصرار من الجالية للمشاركة في المشهد السياسي
عاجل| بدء تصويت المصريين بالصين في الانتخابات الرئاسية

عاجل| بدء تصويت المصريين بالصين في الانتخابات الرئاسية
سفير مصر في أستراليا: نتوقع زيادة أعداد المصوتين السبت والأحد

سفير مصر في أستراليا: نتوقع زيادة أعداد المصوتين السبت والأحد
قنصل مصر في أستراليا: التصويت يسير على ما يرام

قنصل مصر في أستراليا: التصويت يسير على ما يرام
الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات

الجالية المصرية تشارك في برنامج على التليفزيون الروماني عن الانتخابات
ناخب في الغربة| مصري بروسيا: الانتخابات بتجمعنا والأكل المصري يحلى

ناخب في الغربة| مصري بروسيا: الانتخابات بتجمعنا والأكل المصري يحلى
قنصل مصر في سيدني: إقبال ملحوظ على التصويت وتوقع بزيادته السبت والأحد

قنصل مصر في سيدني: إقبال ملحوظ على التصويت وتوقع بزيادته السبت والأحد
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عاجل| لجان التصويت في كوريا الجنوبية واليابان تفتح أبوابها للناخبين

عاجل| لجان التصويت في كوريا الجنوبية واليابان تفتح أبوابها للناخبين
بالفيديو| استعدادات سفارة مصر بالكويت للانتخابات الرئاسية

بالفيديو| استعدادات سفارة مصر بالكويت للانتخابات الرئاسية
القنصل المصري بأستراليا: الإبراشية القبطية توفر وسائل انتقال للناخبين

القنصل المصري بأستراليا: الإبراشية القبطية توفر وسائل انتقال للناخبين
سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": أبناء الجالية يتجمعون لانتخاب رئيسهم

سفير مصر بأستراليا لـ"الوطن": أبناء الجالية يتجمعون لانتخاب رئيسهم
بالصور| الأنبا سوريال.. أول مصري بأستراليا يصوت في الانتخابات الرئاسية

بالصور| الأنبا سوريال.. أول مصري بأستراليا يصوت في الانتخابات الرئاسية
أول صور من تصويت المصريين بنيوزيلاندا في الانتخابات الرئاسية

أول صور من تصويت المصريين بنيوزيلاندا في الانتخابات الرئاسية
قبل ساعات من التصويت.. الجالية في هولندا تستعد بأتوبيسات لنقل الناخبين

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