انتهاء تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة في أوروبا وبدء الفرز

أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات في البلدان الأوروبية، في الساعة التاسعة من مساء، اليوم الأحد، بالتوقيت المحلى.

وتبدأ على الفور عملية فرز أصوات المصريين الذين حرصوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية على التوافد على مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، انطلاقا من شعورهم الوطني والتصميم على المساهمة بإيجابية في تشكيل الحياة السياسية بأرض الوطن.

وشهدت السفارات والقنصليات في العواصم والمدن الأوروبية في اليوم الثالث والأخير إقبالا كبيرا من جانب أبناء الجاليات المصرية الذين رسموا لوحة وطنية خالصة، بالمشاركة بكثافة ومن جانب جميع الأعمار وبشكل عائلي في الانتخابات ليؤكدوا للعالم ارتباط المواطن المصري بأم الدنيا مهما بعدت المسافات ومهما طالت سنوات الغربة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية تصويت المصريين بالخارج بإغلاق صناديق الاقتراع بقنصلية مصر بلوس انجلوس على الساحل الغربي للولايات المتحدة في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي السادسة من صباح الاثنين بتوقيت القاهرة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.