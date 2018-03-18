تسجيل الدخول

الوطن

أبو شقة: "السيسي" أعطى توجيهات صارمة للحملة بترشيد الإنفاق في الدعاية

منذ 23 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أبو شقة: "السيسي" أعطى توجيهات صارمة للحملة بترشيد الإنفاق في الدعاية

أبو شقة

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن توجيهات الرئيس للحملة في مسألة الإنفاق على الدعاية الانتخابية أكدت أن تكون في "أضيق أضيق نطاق".

وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك التزام صارم وكامل لهذا التوجيه، لافتا إلى أن القانون وضع سقفًا لحجم الدعايا بـ 20 مليون جنيه وبضوابط محددة، وأوجب أن يكون الإنفاق من حساب بنكي وتم فتح حساب بالفعل وبإشراف ورقابة صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار أبو شقة، إلى أن الحملة تقدم فواتير لكل الأشياء المشتراه، متابعًا "كل مليم بيتم انفاقه بيتعمل به فاتورة لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات".

أخبار متعلقة
متحدث "حملة السيسي": نهدف إلى تحقيق مرشحنا نجاحا شعبيا بالانتخابات

متحدث "حملة السيسي": نهدف إلى تحقيق مرشحنا نجاحا شعبيا بالانتخابات
"أبوشقة": لا يوجد أي دور حكومي في حملة السيسي

"أبوشقة": لا يوجد أي دور حكومي في حملة السيسي
«وإيه اللى يفرق المطبوع عن القماش فى الدعاية الانتخابية؟»: صورة السيسى

«وإيه اللى يفرق المطبوع عن القماش فى الدعاية الانتخابية؟»: صورة السيسى
الدعاية الانتخابية تبدأ بـ«هاشتاج» للمصريين فى الخارج: «هننزل نشارك»

الدعاية الانتخابية تبدأ بـ«هاشتاج» للمصريين فى الخارج: «هننزل نشارك»
موسى مصطفى: "مش عاوز اتهور في الإنفاق على الدعاية الانتخابية"

موسى مصطفى: "مش عاوز اتهور في الإنفاق على الدعاية الانتخابية"
حملة "موسى مصطفى" عن قلة الدعاية الانتخابية: "على قدنا"

حملة "موسى مصطفى" عن قلة الدعاية الانتخابية: "على قدنا"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"التطور التكنولوجي والتنمية الإدارية".. جلسة بمؤتمر حقوق المنصورة

"التطور التكنولوجي والتنمية الإدارية".. جلسة بمؤتمر حقوق المنصورة

تسمم 8 تلاميذ فى اليوم الأول لعودة «التغذية المدرسية» بأسيوط

تسمم 8 تلاميذ فى اليوم الأول لعودة «التغذية المدرسية» بأسيوط

الكشف المجاني على 250 من أهالي كفر عشما في قافلة لجامعة المنوفية

الكشف المجاني على 250 من أهالي كفر عشما في قافلة لجامعة المنوفية

بالصور| جميل راتب في عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر الإفريقي"

بالصور| جميل راتب في عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر الإفريقي"

"المصريين بالنمسا": صحيفة كبرى نشرت تقريرا عن تحسن الاقتصاد المصري

"المصريين بالنمسا": صحيفة كبرى نشرت تقريرا عن تحسن الاقتصاد المصري

اختيارات الوطن

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

"الوطن" تحصل على أول صور من مشاركة الروسيين في اختيار رئيسهم

الأكثر قراءة

عاجل