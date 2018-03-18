أبو شقة: "السيسي" أعطى توجيهات صارمة للحملة بترشيد الإنفاق في الدعاية

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن توجيهات الرئيس للحملة في مسألة الإنفاق على الدعاية الانتخابية أكدت أن تكون في "أضيق أضيق نطاق".

وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك التزام صارم وكامل لهذا التوجيه، لافتا إلى أن القانون وضع سقفًا لحجم الدعايا بـ 20 مليون جنيه وبضوابط محددة، وأوجب أن يكون الإنفاق من حساب بنكي وتم فتح حساب بالفعل وبإشراف ورقابة صارمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار أبو شقة، إلى أن الحملة تقدم فواتير لكل الأشياء المشتراه، متابعًا "كل مليم بيتم انفاقه بيتعمل به فاتورة لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات".