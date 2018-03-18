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الوطن

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في أشمون

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود الحصري
"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في أشمون

مستقبل وطن بالمنوفية ينظم مؤتمر حاشد لدعم السيسي بقرية شما

نظم حزب "مستقبل وطن" في محافظة المنوفية مساء اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقرية شما التابعة لمركز أشمون، بحضور المهندس هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والعميد محمود محي الدين عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، ومصطفي بسيوني أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، وإبراهيم موسي أمين حزب مستقبل وطن بمركز أشمون، والمطرب محمد شاهين، وعددًا من أعضاء القوي السياسية والشعبية بمختلف مراكز المحافظة.

وقال هشام عبد الواحد رئيس لجنة المواصلات في مجلس النواب، إن المصريين في الخارج أكدوا على دعمهم لمصر من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية في الخارج، مؤكدا أن ثقتهم في أهالي المنوفية كبيرة وانهم سيثبتون للعالم بأنهم يقفون مع وطنهم وقادرون على صناعة التاريخ.

وأضاف، أن نواب البرلمان يضعون ثقتهم في الرئيس ويتابعون ما يقوم به عن قرب، مشيرًا إلى كافة المشروعات التي افتتحها الرئيس في الفترة الأخيرة.

وقال بسيوني إن الحزب مستمر بكافة طاقاته وقياداته لدعم الرئيس السيسي وأن الدولة تستعد بكافة أطيافها لانتخابات الرئاسة، والشعب يثق في قدرات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مؤتمرات الحزب بالمحافظة تحظي بحشد كبير من المواطنين.

وأضاف بسيوني، أن الرئيس يعمل بذاته ويتابع كافة المشروعات في العديد من الاتجاهات على المستوى الداخلي والدولي، وافتتح العديد من المشروعات بأيدي مصرية ويبذل قصارى جهدة لارتفاع اقتصاد مصر والحفاظ على استقرارها وهو ما ظهر خلال العديد من المشروعات المهمة التي تعمل على رفعة الوطن.

وأشار النائب محمود محي الدين، إلى أن جميع القوي السياسية ونواب الشعب مستمرين في دعم الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة، داعيًا الشعب للوقوف بجانب الرئيس كرسالة للعالم تدل على أن الشعب يد واحده ولن يفترق على مر العصور.

 

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