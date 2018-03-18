عماد حسين: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات مفاجئة للكثيرين

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن مشهد مشاركة الناخبين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية كان مفاجئًا للكثير.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُذاع عبر فضائية "CBC": "البعض كان يعتقد بأن الإقبال على اللجان الانتخابية لن يكون كبيرًا، نظرًا لزيادة فرصة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفوز بالانتخابات، بالإضافة إلى تضرر بعض القطاعات الشعبية من الناحية الاقتصادية بسبب قرارات الحكومة، وهذا ما يدفعهم إلى مقاطعة الانتخابات كإجراء عقابي، لكن المصريين بالخارج شاركوا في الانتخابات".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.