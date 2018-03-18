بالصور| الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بالسفارة المصرية في روسيا

أكد رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بموسكو أيمن موسى، الانتهاء من عملية فرز أصوات الناخبين المصريين المقيمين بروسيا.

وقال موسى لـ"الوطن"، إن لجنة الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً بتوقيت روسيا.

وأكد موسى أن عملية فرز بدأت بحضور السفير المصري إيهاب نصر ومندوبي المرشحين.

وتابع أن فرز الأصوات استغرق حوالي ساعة تقريبًا، وجاري الآن إعداد محضر جلسة الفرز لإرساله مع النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.