"المصريين بالنمسا": صحيفة كبرى نشرت تقريرا عن تحسن الاقتصاد المصري

قال الدكتور عصام البسيوني، أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن المصريين بالخارج ربما يشعرون بالخوف على مصر أكثر ممن بالداخل، خاصة أنهم يطلعون على الإعلام الغربي يوميا ويعلمون ما يحاك للدولة المصرية.

وأضاف البسيوني، خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، على فضائية "الغد" الإخبارية، أن المصريين لم يستجيبوا لدعوات "أهل الشر" بمقاطعة الانتخابات وشاركوا لإيصال رسالة للعالم أن الـ100 مليون مصري هو جيش الدولة وعلى استعداد للدفاع عنها، ورأى أن الرسالة وصلت بالفعل.

وأوضح البسيوني أن الإعلام النمساوي ركز خلال الأشهر الماضية على كل ما هو سلبي في مصر، إلا أنه منذ أسبوع قبل الانتخابات الرئاسية كان هناك تقرير إيجابي في كبرى الصحف عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مصر، وكان به إشارات إيجابية كثيرة وعن النقلة الحضارية والتعافي الاقتصادي.

وأشار البسيوني، إلى أن أهم أكبر المشاكل التي تواجه الناخبين في الخارج هي البعد الجغرافي، موضحا أن الانتخابات المقبلة ستشهد استخدام التصويت الإلكتروني، مؤكدا أنه آمن للغاية ومتبع في غالبية الدول الأوروبية خاصة أن عملية اختراقه صعبة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.