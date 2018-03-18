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الوطن

مكرم محمد أحمد: مشكلتنا "قلة الأدب" وليست حرية الرأي

منذ 6 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مكرم محمد أحمد: مشكلتنا "قلة الأدب" وليست حرية الرأي

مكرم محمد أحمد

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مجلس نقابة الصحفيين يوجد به تيار يسار وبعض المزايدين، وهو أمر طبيعي كونه يحمل العديد من الاتجاهات، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يتعاون مع مجلس النقابة في التدريب والدفاع عن الصحفيين.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن المجلس الأعلى أعدد تقريرا سنويا سيخرج إلى النور في غضون 10 أيام يوثق حرية التعبير في الصحف خاصة "القومية" منها، مستطردًا: "مفيش حد يقدر يزايد على المجلس الأعلى في حرية الرأي والتعبير".

وتابع: "معندناش أزمة في الرأي الآخر، بس عندنا مشكلة في قلة الأدب والألفاظ البذيئة"، موضحًا أن هناك ضرورة لعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم لأن الشعب لابد أن يستمع بحياته الطبيعية.

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