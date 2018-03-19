صلاح حسب الله: المصريون في الانتخابات "جنود في معركة الوطن"

أكد صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب إن مصر تستعيد ريادتها وقيادتها للمنطقة والتأثير الحقيقي، في الشرق الأوسط "قراري من دماغي ومستقل مش جاي من البيت الأبيض ولا من روسيا".

وأوضح حسب الله، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن علاقة مصر بالدول الأخرى قائمة على المصالح المشتركة وليس التبعية.

وأوضح أن المصريين في المشاهد الانتخابية يعتبرون جنود في معركة الوطن "زي ما في جنود في سينا بيحاربوا بسلاحهم، الرسالة لازم توصل لإخواتنا المصريين في الخارج في تحدي وطني.

وتابع "المصريون يربطهم حبل سري بالوطن"، مشيرا إلى أنه كان يتوقع حجم المشاركة الكبير من قبل المصريين في الخارج.