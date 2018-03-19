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الوطن

مصطفى السقا يغادر إدارة قناتي "on E" و"on دراما"

منذ 57 دقيقة
كتب: ضحى محمد
مصطفى السقا يغادر إدارة قناتي "on E" و"on دراما"

مصطفى السقا

أعلنت مجموعة إعلام المصريين، اليوم، رحيل مصطفى السقا رئيس قناة ON E، عن منصبه، وتعيين عمرو رزق، قائمًا بأعمال إدارة قناتي ON E و ON دراما.

وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات أون، إن "السقا كان له بصمة واضحة في مرحلة التأسيس مع كل الزملاء في القناة ونتمنى له استكمال مشواره بكل توفيق".

وأعلنت "إعلام المصريين"، أن عمرو رزق تم تكليفه قائما بالأعمال لإدارة قنوات ON E وON drama.

وكان مصطفي السقا التحق بشبكة قنوات أون في نهاية عام 2016، وله إسهامات في مرحلة انطلاق القناة كقناة جديدة.

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