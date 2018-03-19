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الوطن

مرتضى منصور: لم أقدم استقالتي.. سأستمر استجابة لأعضاء النادي

منذ 34 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مرتضى منصور: لم أقدم استقالتي.. سأستمر استجابة لأعضاء النادي

مرتضى منصور

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، الأنباء التي ترددت حول تقدمه بالاستقالة من رئاسة القلعة البيضاء، مؤكدا بقائه استجابة لجمعيته العمومية ورغم خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية.

ووجه منصور، هجومًا حادًا على الإعلامي أحمد شوبير بعد حديثه عن صفقة عبد الله السعيد، قائلا "يا شوبير أنا قعدتك قبل كده سنة في بيتك وأقدر أعملها تاني"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة".

وكان مرتضى منصور، شنّ هجوما عنيفا على خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بعد خروج الفريق الأبيض من الكونفدرالية الأفريقية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، مؤكدًا أثناء خروجه من ستاد السلام بعد المباراة أنه ومجلسه لن ينتظروا عقد جمعية عمومية وسيتقدم باستقالته، من رئاسة النادى.

وفشل فريق الزمالك في التأهل لدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية بعد فوز فريق ولايتا ديتشا الاثيوبي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 في إياب دور الـ32 الأول من البطولة.

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