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الوطن

ضبط مالك مخبر بحوزته 400 بطاقة تموينية لاستيلائه على الدعم في المنصورة

منذ 57 دقيقة
كتب: صالح رمضان
ضبط مالك مخبر بحوزته 400 بطاقة تموينية لاستيلائه على الدعم في المنصورة

ضبط بطاقات تمويينة

ضبطت مباحث التموين بمحافظة الدقهلية، صاحب مخبز بقرية "البدالة" بمركز المنصورة، وبحوزته 400 بطاقة تموينية، مستغلا الدعم المخصص للمواطنين والاستيلاء عليه بطريقة السحب الوهمي.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد عبدالحميد الصيرفي مدير مباحث التموين، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث التموين، بقيام (صفوت ط. ع.- صاحب مخبز بقرية البدالة مركز المنصورة) بتجميع البطاقات التموينية وإجراء عملية سحب وهمية بالماكينة الخاصة بالمخبز لتحقيق ربح، والاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين.

تم تشكيل حملة تموينية مكبرة بقيادة المقدم عمرو عبدالرحمن، وأحمد رزق خضير مفتش بإدارة مباحث التموين، وبمداهمة المخبز تبين وجود 400 بطاقة تموينية بحوزة صاحب المخبز.

تحرر عن ذلك المحضر 231 جنح أمن الدولة طوارئ مركز المنصورة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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