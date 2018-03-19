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الوطن

الإحصاء: زيادة عدد سكان محافظة الشرقية 10 آلاف نسمة خلال 30 يوما

منذ 27 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
الإحصاء: زيادة عدد سكان محافظة الشرقية 10 آلاف نسمة خلال 30 يوما

الجهاز المركزي للإحصاء المعني بحصر عدد السكان

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد سكان محافظة الشرقية بلغ اليوم الاثنين 19 مارس الجاري، نحو 7 ملايين و292 ألفا و997 نسمة.

وكانت الساعة السكانية، قد سجلت عدد سكان محافظة الشرقية، منذ شهر تقريبا في 20 فبراير 2018، حيث بلغ نحو 7 ملايين و282 ألفا و942 نسمة، بزيادة 10 آلاف و55 نسمة خلال 30 يوما.

يذكر أن الساعة السكانية الرئيسية بالجهاز المركزي للإحصاء متصلة إلكترونيا ولحظيا بشبكة عنكبوتية بوزارتي الصحة والسكان والداخلية تسجل أعداد المواليد والوفيات.

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