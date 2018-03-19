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الوطن

"العربي للتميز الإعلامي" يكرم هبة عبد العزيز وسهير شلبي وسميحة أيوب

اليوم AM 01:31
كتب: الوطن
"العربي للتميز الإعلامي" يكرم هبة عبد العزيز وسهير شلبي وسميحة أيوب

سميحة أيوب

كرَّم المهرجان العربي للتميز الإعلامي مساء أمس عددا من المبدعين والمتميزين، وذلك إيمانا بدور الإعلام الرائد والهادف في بناء العقول، وتماشياً مع توجهات القيادة السياسية، حيث تم تكريم الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز عضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة لتميزها في مجال الكتابة بشكل عام، ولدورها الفعال ومساهماتها المتواصلة في الحياة العامة.

وخلال المهرجان أقيمت ندوة حول الإعلام العربي وتحدياته ثم حفل المهرجان لتوزيع دروع التميز على المكرمين من كل أقسام المهرجان، وترأس المهرجان اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية السابق، والأمين العام للمهرجان أحمد عبد المنعم، ومن بين المكرمين الإعلامية القديرة سهير شلبى والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وجدير بالذكر أن المهرجان قد انطلق في دورته الأولى عام 2015 تحت مسمى مهرجان التميز للعاملين بوسائل الإعلام وتلك هي دورته الثالثة.

وتعد هبة عبد العزيز من الشابات المتميزات فى مجال كتابة الرأي بعدد من الجرائد والمجلات المصرية والعربية، وهي تولي اهتماما خاصا بالشأن الثقافي عامة وشؤون المرأة والطفل بشكل خاص، كما أنها من المهتمين أيضا بالبعد الإفريقي وتوطيد العلاقات المصرية- الإفريقية، وجدير بالذكر أن عبد العزيز تعمل كمستشار إعلامي للمركز العربي الإفريقي، كما ترأس كذلك وحدة المرأة وشؤون الأسرة بالمركز الاستراتيجي للفكر والدراسات المستقبلية، وتم اختيارها مؤخرا لتكون عضوا شرفيا بلجنة التاريخ في المجلس الأعلى للثقافة.

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