تكريم أمهات بورسعيد المثاليات بقاعة "مناسبات شرق بورسعيد"

أقيم حفل تكريم للأمهات المثاليات ببورسعيد لعام 2018، مساء أمس، بإحدى قاعات المناسبات بحي الشرق ببورسعيد، بحضور رؤساء الأحياء وعدد من مديري المديريات بالمحافظة، ومختلف القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بالمحافظة.

وشهد الاحتفال حضور أعداد كبيرة من أمهات الشهداء من الجيش والشرطة والشعب، حيث كرم 250 أما وزوجة بهدايا رمزية وشهادات تقدير، على ما قدمنه من تضحية لأجل أبنائهن، وخاصة أمهات الشهداء اللواتي قدمن أبناءهن فداء للوطن.

نظم الاحتفال وسام الصفتي، ناشط مجتمعي وحقوقي، وقال: "الأم هي الروح في جسد الإنسان وحاضره ومستقبله، ولا يمكن أن نوافيها حقها في الاحتفال بيوم واحد في السنة، بل إن كل يوم يمر في حياة الإنسان وأمه على قيد الحياة يعتبر له عيدا".

شهد الحفل فقرات فنية لفرقة عجميات للفنون، حيث استعرضت على أنغام الأغاني الوطنية عددا من الرقصات، بينها "تسلم الأيادي، إنزل وشارك".