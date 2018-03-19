جامعة بنها تعرض منتجاتها في قريتي ميت العطار والشموت

انطلق، مساء أمس، فريق عمل معرض جامعة بنها إلى قرى ميت العطار والشموت بمركز بنها، حيث تم عرض منتجات كليات الجامعة من اللحوم والدواجن والألبان، في أولى محطات المعرض المتنقل لمنتجات الجامعة برعاية الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة.

وكانت الجامعة قد أقامت معرضها الأول بجميعة الشبان المسلمين، الذي شهد إقبالا ضخما، ومطالبات من المواطنين بالتواجد في القرى واستجابت الجامعة لمطالبهم بإقامة المعرض المتنقل، والذي بدأ اليوم ويستمر على مدى الأيام المقبلة.

من جانبه قال القاضي، إن المعرض جاء تلبية لرغبة المواطنين وتسهيلا عليهم، حيث تقرر انتقال فريق العمل بمنتجات الجامعة حتى لا يتكبد المواطنين مشقة الانتقال إلى معرض الجامعة الذي يقام في مدينة بنها.

وتوقع القاضي زيادة الإقبال في الأيام المقبلة، مؤكدا أن الأسعار التي تباع بها المنتجات تقل كثيرًا عن الأسعار السائدة في الأسواق، لافتا إلى أنها تمثل دعما من الجامعة للتخفيف عن المواطنين فى اطار دور الجامعة بالتواصل مع المجتمع.