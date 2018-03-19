بالفيديو| مرتضى متطاولا على وزير الرياضة: "قارفنا ليه إحنا مش طراطير"

واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومه على المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وحمَّله مسؤولية الخروج المبكر للنادي من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد خسارته أمام فريق ديتشا الإثيوبي بركلات الترجيح، أمس، الأحد.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc": "النادي بقى له رئيسين ومجلسين، وخالد عبدالعزيز عاوزنا نكون طراطير واحنا مش طراطير".

وأضاف: "نادي الزمالك أكبر منك، انت مين، وقارفني ليه؟!".

وأردف: "محدش في الدولة يقولي إهدى، عشان الزمالك في خطر، ومبقاش في فلوس نديها للاعيبة".