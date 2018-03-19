انتخابات المصريين في عمان تكتمل مع رقصة بالعصا و"مش وفطير مشلتت"

شهر كامل قضاه أعضاء الجالية المصرية في سلطنة عمان، استعدادًا للانتخابات الرئاسية، حيث كان هدفهم عرض اقتراحات وأفكار للتخفيف عن الأسر المصرية والأطفال، أثناء عمليات الاقتراع في اللجان الانتخابية، نظرًا لطول الرحلات بين مناطق عمان ومقر السفارة المصرية بمسقط.

فكرة مختلفة طرحها المهندس حمادة منصور، رئيس جروب الصعايدة وأحد مسئولي نادي الجالية المصرية، بصحبة 50 شخصًا آخرين من شباب الصعيد، تمثلت في عرض صعيدي ترفيهي، معبرًا عن العادات والتقاليد التي يفتخرون بها، شملت الرقص والمبارزة بالعصا الخضبية مرتدين الجلباب الصعيدي وتناول مأكولات صعيدية متنوعة.

"فيه ركن صعيدي وركن فلاحي كل ركن بيقدم الحاجات اللي بيفتخر بيها، علشان الناس تحس إننا في بلدنا"، هكذا واصل صاحب الـ 38 عامًا، حديثه عن فعاليات يوم الأسرة المصرية الذي نظمته الجالية في سلطنة عمان، أثناء أيام الانتخابات الرئاسية، للاعتناء بالأطفال الذين يصحبونهم آباءهم من أماكن بعيدة، عن مقر السفارة بأصواتهم في صناديق الاقتراع، بالاتفاق مع السفارة المصرية.

لم يجد منصور أمامه سوى إنشاء جروب على "الواتساب" للاجتماع مع أعضاء فريقه لمناقشة بعض الأمور والأنشطة التي يتم تقديمها خلال الفعاليات، "كنا بنعمل اجتماعات يومية على الجروب وكل واحد بيطرح فكرة ونتناقش فيها"، علاوة على عقد اجتماعات أسبوعية بمقر نادي الجالية المصرية في مسقط.

"عملنا فطير مشلتت وشوينا ذرة شامية وأكلنا مش وعسل، ومصينا قصب، وعملنا الشاي على الحطب واللي مش متوفر جبناه من الصعيد"، مشهد بسيط من الفقرة الترفيهية التي قدمها شباب الصعيد بسلطنة عمان، ذكرها الشاب الثلاثيني، علاوة على الجزء الخاص بالتحطيب: "كل واحد معندوش جلابية بعت يجيبها من البلد مع زمايلنا اللي كانوا في مصر، وبردوا جبنا الشوم والنبابيت من البلد".

6 ساعات يوميًا مدة الحفل الترفيهي، الذي قدمه شباب الصعيد، ليبدأ من الثالثة عصرًا وحتى 9 مساء على مدار يومي الانتخابات الرئاسية، باستثناء اليوم الأخير، "الناس كانت فرحانة ومتفاعلة جدًا معانا".

فكرة يوم الأسرة المصرية لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد حسابات واقتراحات عديدة من قبل أفراد الجالية المصرية في سلطنة عمان، حسبما ذكر ضياء عمر، رئيس الجالية، "فيه ناس كانت بتيجي من مناطق تبعد 500 كيلو متر عن مقر السفارة، فكان لازم نعملهم استقبال يليق بيهم وعلشان يرتاحوا من السفر".

جميع الوجبات والمشروبات وألعاب الأطفال، قدمت مجانية لكافة الأسر التي حضرت الفعالية، حسب حديث "عمر"، بعد تبرع بعض رجال الأعمال المصريين المقيمين في سلطنة عمان بها لجميع الأسر المصرية سواء المشاركة أو غير المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

نادي الجالية المصرية أطفا جانبا آخر للاحتفالية بتخصيص جوائز لبعض المصريين الذي شاركوا في تلك الاحتفالية، تمثلت في رحلات عمرة وموبايلات أيفون، حسبما ذكر محمود الخطيب، أحد أعضاء نادي الجالية المصرية، وذلك بدعم من شركات ومؤسسات ورجال أعمال مصرية وعمانية: "الاحتفالية كانت مقامة في ساحة السفارة، وكانت منظمة ومقصودة بلم شمل المصريين".