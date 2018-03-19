عبدالرحمن أبو زهرة: دخلت عالم التمثيل بسبب "إفيهات ساذجة"

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه كان يحب المزاح عندما كان طالبًا في المرحلة الثانوية، مضيفًا: "كنت بقول إفيهات ساذجة وأقلد مدرس العربي، وفي مرة شافني، وهو كان مسؤول عن فريق التمثيل في المدرسة".

وأضاف أبو زهرة، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "آخر النهار"، الذي يُّذاع عبر فضائية "النهار": "عرض عليّ انضم لفريق التمثيل لما شافني وأنا بقلده، وألح عليّ لحد ما وافقت".

وأردف: "العيال زمايلي صحوني، كنت قفل، عمري ما قعدت على قهوة، وكنت بهزأهم لأنهم كانوا بينطوا على السور، وكنت مجتهد لدرجة إني بدي دروس خصوصية، وباخد 50 قرش".