تسجيل الدخول

الوطن

عبدالرحمن أبو زهرة: دخلت عالم التمثيل بسبب "إفيهات ساذجة"

اليوم AM 03:06
كتب: شريف سليمان
عبدالرحمن أبو زهرة: دخلت عالم التمثيل بسبب "إفيهات ساذجة"

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه كان يحب المزاح عندما كان طالبًا في المرحلة الثانوية، مضيفًا: "كنت بقول إفيهات ساذجة وأقلد مدرس العربي، وفي مرة شافني، وهو كان مسؤول عن فريق التمثيل في المدرسة". 

وأضاف أبو زهرة، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "آخر النهار"، الذي يُّذاع عبر فضائية "النهار": "عرض عليّ انضم لفريق التمثيل لما شافني وأنا بقلده، وألح عليّ لحد ما وافقت". 

وأردف: "العيال زمايلي صحوني، كنت قفل، عمري ما قعدت على قهوة، وكنت بهزأهم لأنهم كانوا بينطوا على السور، وكنت مجتهد لدرجة إني بدي دروس خصوصية، وباخد 50 قرش".

أخبار متعلقة

عبدالرحمن أبو زهرة: الممثل مثل العازف

عبدالرحمن أبو زهرة: الممثل مثل العازف
عبدالرحمن أبو زهرة: مسلسلات رمضان أصبحت خمور وراقصات

عبدالرحمن أبو زهرة: مسلسلات رمضان أصبحت خمور وراقصات
عبدالرحمن أبو زهرة: المسرح المصري في حالة يرثى لها

عبدالرحمن أبو زهرة: المسرح المصري في حالة يرثى لها
رشوان توفيق: عبدالرحمن أبو زهرة "مثلي الأعلي".. والأخير: أنت ابني

رشوان توفيق: عبدالرحمن أبو زهرة "مثلي الأعلي".. والأخير: أنت ابني
عبدالرحمن أبو زهرة: "جسدت أعمالي بشغف.. وتوحدت مع الشخصيات"

عبدالرحمن أبو زهرة: "جسدت أعمالي بشغف.. وتوحدت مع الشخصيات"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

مناقشة "وجوه جميل".. وعرض "البداية" تكريما لجميل راتب اليوم

مناقشة "وجوه جميل".. وعرض "البداية" تكريما لجميل راتب اليوم

سالم عبدالجليل: الحجاب فريضة.. والإسلام لم يبتدعه

سالم عبدالجليل: الحجاب فريضة.. والإسلام لم يبتدعه

مجلس الشباب المصري يلتقي المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى

مجلس الشباب المصري يلتقي المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى

اليوم.. انطلاق ملتقى "رؤى معاصرة لمستقبل إفريقيا" بحضور وزيرة الثقافة

اليوم.. انطلاق ملتقى "رؤى معاصرة لمستقبل إفريقيا" بحضور وزيرة الثقافة

اختيارات الوطن

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

الأكثر قراءة

عاجل