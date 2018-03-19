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الوطن

اليوم.. انطلاق ملتقى "رؤى معاصرة لمستقبل إفريقيا" بحضور وزيرة الثقافة

منذ 19 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
اليوم.. انطلاق ملتقى "رؤى معاصرة لمستقبل إفريقيا" بحضور وزيرة الثقافة

بوستر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تنطلق، اليوم، أولى جلسات ملتقى "رؤى معاصرة لمستقبل إفريقيا.. السينما والثقافة أساس التنمية والتعاون"، المقامة على مدار يومين، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في تمام العاشرة صباحا، على مدار ثلاث جلسات.

يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتور مدحت العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، المخرجة عزة الحسني رئيس المهرجان، الفنان محمود حميدة وزير ثقافة جنوب السودان، والسفير وائل لطفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

تأتي الجلسة الأولى بعنوان "السينما ذاكرة الأمم الإفريقية" بمشاركة المنتجة فيبي كيورا، السينمائي باكو بالوفو، السفير عيسى سليمان ناصور، بالإضافة إلى الدكتورة أماني الطويل.

وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بعنوان "تحديات أمام الهوية الإفريقية في الفنون والثقافة"، بمشاركة السيناريست سيد فؤاد، وكيليتيجوري كواليبالي، البروفيسير قيكني سنكورور، وفاروق عبدالخالق.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة تحمل عنوان "الأرث الثقافي.. جمال عبدالناصر ونيلسون مانديل"، يقدمها الكاتب والمفكر حلمي شعراوي رئيس مركز البحوث الإفريقية العربية، ويعقب الجلسة معرض لفنان الكريكاتير أحمد دياب.

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