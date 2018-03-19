مجلس الشباب المصري يلتقي المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى

التقت لجنة الرصد والمتابعة بمجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح بالمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، وذلك ضمن متابعة العملية الانتخابية التي يقوم بها المجلس، باعتباره أحد المنظمات المنوط بها لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث استعلمت اللجنة من خلال نهى أمين ممثل لجنة الرصد والمتابعة بمجلس الشباب المصري، عن وجود أي معوقات واجهت المرشح أثناء أستكمال إجراءات الترشح.

وعن أسباب ترشحه في الدقائق الأخيرة، فقال إنه "لم يواجهه أي معوقات، وأن الحزب كان يترقب ويتابع المشهد، حيث أعلن الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان وخالد علي، وغيرهم ترشحهم للانتخابات الرئاسية، فكان يوجد زخم في الساحة السياسية، ففضلنا في هذا الوقت أن نكون مؤيدين للرئيس السيسي وأطلقنا حملة مؤيدون، وأيضًا سبق أن أطلقنا حملة كمل جميلك يا شعب عام 2014، ولكن بعد انسحاب الجميع من الترشح وجدنا فرصة جيدة؛ للمنافسة وبدأنا نتحرك لجمع تزكيات أعضاء مجلس النواب الذي كان بعضهم أصدقاء شخصيين ولكنني أرفض ذكر أسمائهم فهم يمكنهم الإفصاح عن أنفسهم إذا أرادوا ذلك".

وأضاف موسى إن "الحملة قامت بعمل عدة مؤتمرات بالمحافظات من قبل ولكنهم يلتزمون الآن بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات بالخارج".

وأوضح أن الحملة متواضعة، لأن لا يوجد أحد أهدانا دعاية، كما أهدوا الرئيس السيسي بالشوارع والشركات، ولكننا رغم ذلك راصدين مبالغ محترمة للحملة ولكن تركيزنا ليس على البانرات فقط فأسلوبنا مختلف.

وقال، إن جميع مؤسسات الدولة على مسافة متساوية، بين الاثنين المرشحين وإنه يجد شفافية في متابعتهم لسير العملية الانتخابية، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة التقت بمنسق الحملة، ونائب رئيس الحزب محمود موسى والمستشار القانوني للحملة سمير عبد العظيم، بالإضافة إلى المهندس موسى مصطفى موسى.