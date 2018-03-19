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الوطن

رئيس شعبة الأدوية: بعض الصيدليات تبيع المخدرات

اليوم AM 04:33
كتب: محمود البدوي
رئيس شعبة الأدوية: بعض الصيدليات تبيع المخدرات

أرشيفية

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، على ما يتداول بشأن تهريب 2.5 طن أنسولين وموانع حمل خارج البلاد، موضحًا أنه لم يتم رصد نقص في الأنسولين من الأسواق في الفترة الحالية، وإنما تم رصد نقص في بعض أدوية موانع الحمل التي يتم استيرادها.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" مع فضائية "ltc"، أن سعر الدواء في مصر أقل من أسعار الأدوية في الدول المحيطة، وهذا يساهم في تهريب الأدوية للخارج، وبيعه في الخارج بـ 5 أضعاف سعره داخل مصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد تفتيش على الصيدليات في مصر، وأن هناك بعض الصيدليات تبيع المخدرات، وأن هناك محاضر يتم تحريرها من قبل المفتشين، مشيرا إلى أن هناك فرق بين أدوية مخدرات معروفة بالاسم وتباع بالصيدليات فلابد من قيام المواطنين بالإبلاغ عن هذه الصيدليات.

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