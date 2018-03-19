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الوطن

نيفين جامع: إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة بديل للصندوق بمهام أشمل

اليوم AM 04:40
كتب: إسماعيل حماد
نيفين جامع: إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة بديل للصندوق بمهام أشمل

نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في أبريل 2017، كبديل للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تأسس عام 1992، ليحل محل الصندوق في جميع اختصاصاته، حيث كان الصندوق يختص بشكل أساسي، بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتقديم بعض الخدمات غير المالية، وذلك وفقاً لقانون 141 لسنة 2004.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "الوطن": "لقد امتد دور الجهاز ليتخطى هذه الاختصاصات، حيث تم دمج بعض الكيانات التى من الممكن أن يكون لها علاقة بتنمية الجهاز على مستوى مصر، فتم دمج مجلس التدريب الصناعى التابع لوزارة التجارة والصناعة بالكامل فى الجهاز، الذى يعمل بالأساس على التدريب المهنى والحرفى وريادة الأعمال والتدريب من أجل التشغيل، وأيضا التدريب على إقامة المشروع، ولكن أداء الصندوق لم يكن مُرضياً لطموح تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وأشارت إلى أنه تم وضع رؤية جديدة للجهاز بناءً على المهام الجديدة التى وُكلت له، كما تم الاعتماد على شبكة فروع الصندوق الممتدة على مستوى الجمهورية، حيث يمتلك الجهاز 33 فرعاً موزعة على محافظات مصر، كما نملك قوى بشرية مدربة، وحينما تأسس الجهاز وُكلت إلى الصندوق المهمة التنسيقية، حيث يعتبر الجهاز الأب الروحى لهذه المشروعات على مستوى مصر، كما أننا نقوم بدور تنسيقى مهم فى مبادرات البنوك والوزارات، فأصبح المجلس الآن حجر الزاوية لاستراتيجية الدولة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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