نيفين جامع: التمويل لم يعد عقبة أمام المشروعات الصغيرة

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن اختلاف توجهات الجهاز عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث كان اهتمامنا في السابق مُنصبّاً بشكل أساسي على المشروعات وفرص العمل المحققة، لكننا بدأنا نولي اهتماما أكبر بالخدمات غير المالية الأخرى.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن"، إن التمويل لم يعد العقبة الأساسية في إقامة المشروع ونجاحه، خاصة بعد مبادرة البنك المركزي، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا التمويل المقدم من الجمعيات الأهلية وشركات التأهيل التمويلي وبعض المبادرات من الوزارات، لكن المشكلة في تدريب وتأهيل صاحب المشروع لكي يستطيع النجاح في المشروع واستمراره، حيث إن عددا من الجهات كانت تقدم عددا من التدريبات منها الصندوق ومركز التدريب الصناعي، ولم يكن هناك اهتمام بمتابعة هؤلاء المتدربين بعد هذه التدريبات، فمن الممكن أن يحصل الشخص على التدريب، دون أن يقوم بعمل مشروع فلا يكون هناك أي فائدة من هذه التدريبات.