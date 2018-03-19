مدير أمن القليوبية يزور دار مسنين في بنها احتفالا بعيد الأم

زار اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، دار المسنين ببنها، وذلك ضمن الاحتفالات بأعياد الأم، حيث قدم الهدايا لنزيلات الدار.

واستمع خيرت لاحتياجات المسنين ومطالبهم، ووعدهم بتلبيتها فورا، مشيرا إلى أن تلك الفئات لها أولوية خاصة لما قدموه من تضحية وعطاء.

وأكد مدير أمن القليوبية، أن تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتوطيد أواصر الثقة بين قيادات الوزارة والمشاركة المجتمعية الإيجابية، لإحياء المناسبات المختلفة وبمناسبة حلول شهر مارس، الذي يتم فيه الاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة المصرية من كل عام.