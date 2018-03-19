جهاز المشروعات الصغيرة يدرب 10 آلاف مواطن مجانا

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إطلاق مبادرة CYIB بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتدريب 10 آلاف مواطن بالمجان، وتم تعميم هذه المبادرة على جميع فروعنا بالمحافظات، ومراكز الشباب أيضاً، ولا يشترط أن يكون المتدرب لديه فكرة لمشروع ولكن يكفى أن يكون الشخص جاداً ولا يتجاوز عمره 50 عاماً.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أنه "تم تدريب 4992 فرداً منذ إطلاق المبادرة في شهر أغسطس الماضي، وتتراوح مدة التدريب من 3 إلى 4 أيام، كما أننا لا نهتم بحصول المتدرب على تمويل المشروع من الجهاز بعد الانتهاء من التدريب، إنما يهمنا بشكل أساسى أن يقام المشروع حتى وإن كان بتمويل جهة أخرى".