تسجيل الدخول

الوطن

"التعليم": تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة هذا العام

اليوم AM 04:51
كتب: أحمد حامد دياب
"التعليم": تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة هذا العام

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تطرح حتى الآن نظاما جديدا للثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هناك نظاما جديدا للثانوية العامة وسيتم تطبيقه هذا العام، بعد عرضه على كافة الجهات بدأ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء ومجلس النواب والمهتمين بالتعليم في مصر.

وأوضح خيري أن وزير التربية والتعليم، جلس مع طلاب في مختلف المراحل التعليمية من أجل التشاور وسماع رؤيتهم حول نظام الثانوية العامة الجديد.

أخبار متعلقة

"التعليم": إعفاء الأهالي من عبء الدروس هدف نظام الثانوية الجديد

"التعليم": إعفاء الأهالي من عبء الدروس هدف نظام الثانوية الجديد
"التعليم" تنفي ما نشر عن نظام الثانوية العامة الجديد

"التعليم" تنفي ما نشر عن نظام الثانوية العامة الجديد
وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقضي على الدروس الخصوصية

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الجديد يقضي على الدروس الخصوصية
نظام الثانوية الجديد يفجر دوامة قلق أولياء الأمور: "التابلت" على مين؟

نظام الثانوية الجديد يفجر دوامة قلق أولياء الأمور: "التابلت" على مين؟

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالفيديو| والد مريم: هناك رأي عام في أوروبا يقف معها ويطالب بحقها

بالفيديو| والد مريم: هناك رأي عام في أوروبا يقف معها ويطالب بحقها

بالفيديو| القرموطي مرتديا فانلة الزمالك ويهاجم مرتضى: "النادي في خطر"

بالفيديو| القرموطي مرتديا فانلة الزمالك ويهاجم مرتضى: "النادي في خطر"

60 ألف مواطن يحضرون حفل "الكينج" بختام "الثقافة العربية" بساحة الكرنك

60 ألف مواطن يحضرون حفل "الكينج" بختام "الثقافة العربية" بساحة الكرنك

مصطفى السيد يشرح طريقة علاج السرطان بجزيئات الذهب

مصطفى السيد يشرح طريقة علاج السرطان بجزيئات الذهب

مصطفى السيد: الحيوانات خضعت لعلاج السرطان بالذهب.. "عايشين وبيجروا"

مصطفى السيد: الحيوانات خضعت لعلاج السرطان بالذهب.. "عايشين وبيجروا"

اختيارات الوطن

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

"سليم" في الانتخابات "طالع بصوتين".. واحد لـ"السيسي" والتاني لـ"بوتين"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

الأكثر قراءة

عاجل