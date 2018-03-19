"التعليم": تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة هذا العام

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تطرح حتى الآن نظاما جديدا للثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هناك نظاما جديدا للثانوية العامة وسيتم تطبيقه هذا العام، بعد عرضه على كافة الجهات بدأ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء ومجلس النواب والمهتمين بالتعليم في مصر.

وأوضح خيري أن وزير التربية والتعليم، جلس مع طلاب في مختلف المراحل التعليمية من أجل التشاور وسماع رؤيتهم حول نظام الثانوية العامة الجديد.