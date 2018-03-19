"التعليم": لا توجد إجازة للمدارس في الانتخابات إلا في حالة واحدة

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن أيام الانتخابات ستكون أيام عمل عادية في جميع المدارس عدا التي يوجد بها لجان انتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار" أنه سيتم إخطار الطلاب وأولياء الأمور في حالة وجود لجنة انتخابية بالمدرسة وتوقف الدراسة خلال فترة الانتخابات.

وشدد خيري على أن التربية والتعليم، ستكون في أيام عمل خلال الانتخابات، وأن الإجازة ستكون للمدارس التي يوجد بها لجان انتخابية فقط.

وأوضح خيري، أن الهيئة العليا للانتخابات ستقوم بإخطار مديريات التعليم في جميع أنحاء الجمهورية، بأسماء المدارس التي سيُقام بها لجان انتخابية.