"منير" من ساحة الكرنك: ندعم الجيش المصري والشرطة في مواجهتهما للإرهاب

وجَّه الفنان محمد منير تحية إلى الجيش المصري والشرطة والشعب، لمواجهتهم اﻹرهاب في سيناء في ظل العملية الشاملة.

وقال منير خلال الحفل الغنائي في ساحة معبد اﻷقصر ضمن فعاليات ختام اﻷقصر عاصمة الثقافة العربية بالأمس، إن وقوفه اليوم على المسرح، يؤكد دعمه للقوات المسلحة المصرية والشرطة في مواجهتها للإرهاب، مرددا: "إن مصر تشهد معركة عظيمة للحفاظ على ثقافتها وهويتها وهذا الشعب العظيم يواجه هجمة إرهاب شرسة".

وأضاف: "أحيي الشعب العظيم الذي يدافع عن الثقافة، الثقافة جمعتنا هنا على أرض طبية اليوم".

وخلال الحفل وجَّه منير تحية لوزيري الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم ونظيرها المغربي محمد اﻷعرج، على خلفية تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية من اﻷقصر إلى مدينة وجدة المغربية.