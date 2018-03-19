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الوطن

مصطفى السيد: الحيوانات خضعت لعلاج السرطان بالذهب.. "عايشين وبيجروا"

منذ 57 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مصطفى السيد: الحيوانات خضعت لعلاج السرطان بالذهب.. "عايشين وبيجروا"

الدكتور مصطفى السيد

قال عالم الفيزياء، الدكتور مصطفى السيد، إنه تم تجربة علاج السرطان بالذهب على عدد كبير من الحيوانات وأثبت فاعليته، مؤكدا: "عايشين وبيجروا دلوقتي".

وأضاف السيد، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن زوجته حينما أصيبت بالسرطان كان العلاج الكيميائي صعب جدًا عليها، لافتا إلى أنها كانت تتمنى الموت بسبب آثار العلاج الكيماوي.

وأكد السيد أنه لا يقف ضد العلاج الكيماوي، ولكنه يبحث عن العلاج بالذهب نظرًا للآثار الجانبية للعلاج الكيماوي.

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