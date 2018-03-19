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الوطن

إقامة القداس الجنائزي على جثمان أسقف منفلوط بأسيوط بدير "تادرس" اليوم

منذ 32 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
إقامة القداس الجنائزي على جثمان أسقف منفلوط بأسيوط بدير "تادرس" اليوم

الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط

يقام القداس الجنائزي على جثمان الأنبا أنطونيوس، أسقف مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بدير الأمير تادرس الشرقي.

وأعلن، مساء أمس، نبأ تنيح الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط بمحافظة أسيوط، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ67 عاما؛ بعد دخوله في غيبوبة منذ أسابيع.

والأنبا أنطونيوس؛ اسمه "زكريا" وقد ولد في 31 مايو 1951 بمحافظة قنا، وحصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان عام 1977 من جامعة القاهرة، وكان قد خدم في مدينة قنا وضواحيها ثم دخل إلى دير السريان في 8 ديسمبر 1980، ويشغل منصب أسقف منفلوط منذ عام 1986 حتى وافته المنية أمس الأحد.

كان البابا تواضروس قد أسند مهمة الإشراف على كنائس إيبراشية منفلوط إلى الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا أنطونيوس.

 

 

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