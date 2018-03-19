ضبط أمين مخزن سلع مدعمة لتلاعبه في كميات كبيرة من السكر بسوهاج

تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج من ضبط أمين عهدة مخزن الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع طهطا؛ لتلاعبه في الأوراق والدفاتر عن شهر فبراير وتسليمه 24 طن سكر مدعم لمركز تعبئة بالمخالفة.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، بورد معلومات مفادها وجود عجز بكميات السكر التمويني بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "فرع طهطا" ووجود تلاعب بالأوراق والدفاتر الخاصة بشهر فبراير 2018، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مصطفي.ف.ح.ت – 49 عاما أمين عهدة الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع طهطا) ويقيم دائرة مركز صدفا "أسيوط" لقيامه بتسليم 24 طن و 468 كجم سكر تمويني لـ (محمد.ف.ج.ع - صاحب مركز تعبئة سكر تمويني) مخالفاً للوائح وقوانين الشركة.

وبمواجهته قرر أنه قام بتسليم الكمية المشار إليها بناءً على تعليمات (محمود.م.ع.ع - رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين طهطا) و(علي.ح.م - مفتش تموين بذات الإدارة).

تم التحفظ على الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2924 جنح قسم طهطا لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.