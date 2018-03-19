"سكاي نيوز" تنشر فيديو لتزوير انتخابات الرئاسة الروسية في وضح النهار

عرضت قناة "سكاي نيوز" فيديو لعملية تزوير واضحة في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وتظهر في الفيديو الذي تم تصويره في إحدى اللجان الانتخابية، سيدتين أثناء قيامهم بوضع عدد كبير من بطاقات الاقتراع داخل أحد الصناديق.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع ولم يتم إثبات التزوير كان لصالح أي مرشح من المرشحين حتى الآن.

كانت روسيا قد شهدت انتخابات رئاسية بين 8 مرشحين وهم "الرئيس فلاديمير بوتين الفائز بولاية رابعة، وبافل غرودينين رئيس المؤسسة الزراعية الحكومية سابقًا، وسيرغي بابورين زعيم الحزب السياسي الوطني المحافظ، وغريغوري يافلينسكي نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الدولة للإصلاح الاقتصادي، وغريغوري يا فلينسكي رجل أعمال ناجح وزعيم حزب التنمية، ومكسيم سورايكين قائد تنظيم شيوعيو روسيا، وفلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، وكسينيا سوبتشياك مقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ذات توجهات معارضة".