حبس صاحب شركة لترخيصه 8 سيارات نقل بأوراق مزورة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمدينة أخميم بسوهاج، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لترخيصه 8 سيارات نقل ثقيل بموجب أوراق مزورة وتمكن ضباط المباحث، من ضبط 4 من تلك السيارات، كما تمكن ضباط المرور من ضبط عدد آخر من سيارات النقل الثقيل مرخصة بأوراق مزورة، تم شراءها من إحدى الشركات بالغربية.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد مصطفى إبراهيم، مدير مرور سوهاج، بضبط (عادل.م.ح.س – 47 عاما صاحب شركة) ويقيم بناحية السلاموني، دائرة مركز أخميم لقيامه بترخيص 8 سيارات نقل ثقيل بموجب شهادات بيانات ونماذج 101 "مزورة" منسوب صدورها لوحدة مرور القطاع العام بالإدارة العامة لمرور القاهرة بوحدة مرور الكوثر، تم ضبط 4 سيارات، وبمواجهته قرر بأنه قام بشراء تلك السيارات من أحدي المؤسسات لتجارة السيارات والمقطورات لصاحبها (محمود.م.ا.ش – المقيم كفر الزيات –الغربية) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 121 إداري قسم شرطة الكوثر، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق.

وكلف مدير الأمن بتتبع نشاط الشركة الرئيسية وفحص أوراق سيارات النقل الثقيل التي تم ترخيصها بالمحافظة وتم ضبط 6 سيارات تم ترخيصهم بوحدة مرور القطاع العام بالقاهرة وإدارة مرور الغربية ونقل قيدهم بموجب أوراق ومستندات مزوره بوحدات مرور "الكوثر، طهطا، جرجا"، تم ضبط أحدي تلك السيارات، كما تم ضبط (حامد.م.ا.د- 38 عاما سائق - ويقيم بناحية المحاسنة دائرة مركز جرجا) أثناء نقل ملكية وقيد السيارة رقم "هـ ر أ 1683" نقل سوهاج ماركة مرسيدس شاسيه رقم 149152 موتور رقم 199833 بوحدة مرور جرجا سبق ترخيصها بوحدة مرور كفر الزيات "الغربية" بموجب أوراق ومستندات مزورة، وبفحص الملف الترخيصي للسيارة تبين أنها مقيده بأسم المدعو (إسلام.م.ر - بولاية والده ويقيم دائرة مركز أخميم) ومنصرف لها لوحات معدنية رقم هـ أ 9673 نقل الغربية وسبق ترخيصها بإدارة مرور كفر الزيات، بأوراق ومستندات ترخيصية مزورة.

كما تم ضبط ملف المقطوره رقم 50514 ماركة لانجندروف مقيده بأسم "عادل.م.ح.س – 47 عاما صاحب شركة استيراد وتصدير" ويقيم بناحية السلاموني دائرة مركز أخميم تم ترخيصها بوحدة مرور الكوثر بموجب أوراق ومستندات ترخيصية مزورة منسوب صدورها لوحدة مرور القطاع العام بالإدارة العامة لمرور القاهرة، تم التحفظ علي السيارة المضبوطة، كلفت إدارة البحث باستكمال الفحص وضبط باقي السيارات.