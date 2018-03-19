السيطرة على حريق نشب بمصنع سيراميك في العاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية في الشرقية على حريق بمصنع سيراميك بالعاشر من رمضان.

وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع سيراميك وبورسلين ماجيستك للسيراميك الكائن بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارتي إطفاء بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين نشوب الحريق في الممر الرئيسي للمصنع، أسفر عن احتراق 50 بالتة خشبية وبعض الكراتين للسيراميك دون حدوث أي إصابات. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.