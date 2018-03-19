العثور على جسم غريب يشتبه في كونه "دانة مدفع" بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية في الشرقية على دانة مدفع من مخلفات الحرب بقرية تل لحوين مركز الزقازيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جسم غريب في أرض فضاء بناحية عزبة جلال بقرية لحوين.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه عبارة عن جسم معدني بطول 40 سم وقطر 10 سم مدبب من الأمام يعلوه الصدأ، ولا توجد عليه أي بيانات ويرجح كونه "دانة مدفع" من مخلفات الحروب.

ومشطت المنطقة بمعرفة خبراء المفرقعات، وجارٍ التأكد من خلوها من ثمة أجسام غريبة أو مفرقعات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.